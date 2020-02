Dette bandet vet hvordan de fanger et publikum og holder dem fra første til siste slag.

På fredag leverte It Might Get Loud en energifylt og glederikt konsert på Sukkerhuset. De gjorde en rask éntre før de startet med «She’s on fire», og publikum var fanget. Raskt viste de sann spilleglede som bare vokste jo lenger inn i konserten vi kom. Vokalist og gitarist, Terje, kledd i en kortermet cougar-skjorte, tok oppmerksomheten til publikum med sin ertende dansing og hoftevrikking mens de andre danset og slang på hodet i bakgrunnen. Selv om deres forsøk på publikumsdeltakelse bare slo halvveis gjennom i «Na Na Na Na» så mistet de ikke energien sin i hverken musikk eller sceneshow.

Vi har anmeldt Byggrevyen: – Upolert og litt ute av takt føles det som man ser en vennegjeng kose seg på scenen.

Under konserten spilte de to splitter nye låter for første gang. Terje sa han ikke ville røpe hva de het, men kjørte heller inn i et rolig vers som bygde seg godt opp mot det mer rocka refrenget. Mellom de to låtene spilte de sin første singel, «Beautiful Mind», som passet som en overgang til deres andre nye låt som er mer up-beat. Alle de tre låtene ble mottatt med mye jubel fra publikum og ledet oss godt inn mot konsertens siste akt.

Mot slutten virket det som de hadde gitt alt og de senket tempoet mens man så svetten piple ned pannen til Terje. Dette var derimot bare for å lade seg opp til de to siste låtene hvor de ga enda mer enn de hadde gjort tidligere. Etter en fin og god time med konsert så takket de for seg med å presentere bandet før de slo til med å spille refrenget til «Shine Your Diamonds» en siste gang hvor de ga alt og til og med fikk den ganske så stillestående nye gitaristen deres til å bli med.

Disse er noen du definitivt burde se ved neste anledning.

Er vinteren lang? Disse låtene holder nyttårsknekken på avstand