Musti - Qoyskayga

Mustis debutalbum er et etterlengtet og lovende innblikk i framtiden til norsk rap.

18 år gamle Musti fra Tøyen har oppnådd bragden å bli en av Norges mest omtalte rappere uten å gi ut en eneste låt. Hun dukket opp på Arifs album i høst, har imponert på konserter landet rundt, sist på Trondheim Calling forrige helg, og hun har det veletablerte managementet til Nora Collective i ryggen. Det er derfor ingen overraskelse at det er knyttet store forventning til debutalbumet Qoyskayga, den første virkelige smakebiten på hva den unge artisten egentlig har å by på. Disse forventningene lever Musti så til de grader opp til.

Det er et kompakt album vi får levert: selv etter å ha holdt musikken sin for seg selv så lenge, gir Musti oss kun 24 minutter fordelt over 11 spor. Likevel klarer rapperen å by på imponerende mange sider av seg selv på denne korte tiden. Qoyskayga, som betyr «min familie» på somalisk, åpner personlig og introspektivt med tre låter om tema som nettopp familie, identitet og tilhørighet, satt til en mørk produksjon. Deretter skrus både tempo og stemning opp med den lekne og rytmiske «lion king» og den enormt fengende R&B-inspirerte «ok rosa blomst». Begge disse låtene har unektelig hitpotensiale, og jeg blir overrasket om de ikke blir å høre overalt i de kommende ukene.

Innimellom de mer konseptuelle sporene er det også ispedd kortere låter og mellomspill, med hovedformål om å vise at Musti virkelig kan rappe. Det er det ingen tvil om at hun kan, og vi får servert lekne strofer levert med sterk flow og uslåelig karisma. Produksjonen er gjennomgående profesjonell, noe man også har kommet til å forvente når det er Nora Collective som står bak.

Albumet avsluttes med «gro harlem brundtland», en herlig låt som balanserer mellom å hylle vår første kvinnelige statsminister, det flerkulturelle Norge, og ikke minst Tøyen-rapperen selv. På dette tidspunkter er all tvil for lengst fjernet, Musti er nødt til å bli en stjerne. Som Don Martin sier på albumets intro: dette er en artist vi kommer til å høre om i mange år framover.