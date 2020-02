Khruangbin – Texas Sun

Dette er det du skal sette på dersom du lengter etter en varm sommerdag.

Trioen Khruangbin fra Houston, Texas, har i utgangspunktet gjort seg bemerket for sine instrumentelle låter innenfor den psykedeliske sjangeren og soul. På deres siste EP har de nå samarbeidet med amerikanske Leon Bridges, som bidrar med vokal på samtlige låter. EP-formatet er på ingen måte ukjent for bandet, som har sluppet fire EP-er det siste tiåret.

De fire låtene på Texas Sun samsvarer i stor grad med hva vi tidligere har fått høre fra trioen, men styrkes av Bridges fløyelsmyke vokal. Vi får først høre tittelsporet «Texas Sun», som ble utgitt som første singel på tampen av fjoråret. Man får assosiasjoner til western med én gang man hører introen, som er en hyllest til hjemstaten. Det er liten tvil om at den står i bedre stil til sommerårstiden, for Khruangbin klarer unektelig å portrettere Texas og dets varme i denne låta.

På mange måter legger «Texas Sun» lista for resten av EP-en. I neste låt ut, «Midnight», beholdes den avslappede stemningen fra første låt. Assosiasjonene til en varm dag i Texas byttes nå ut med en mer romantisk stemning, forsterket av Leon Bridges myke og luftige stemme.

«C-Side» bringer inn en mer groovy stemning over EP-en. Her får lytteren fengende slagverk sammen med en gitar som framhever det psykedeliske preget bandet er kjent for. Sistelåta «Conversion» er mer nedtonet, og lykkes best blant alle låtene på EP-en i å få fram sårbarheten i Bridges vokal.

Texas Sun er en utmerket demonstrasjon på hva et samarbeid mellom ulike artister som Khruangbin og Leon Bridges kan føre til, og jeg kan ikke være alene om å skulle ønske at det var en fullengder de ga ut. EP-en er også definitivt noe jeg skal dra opp igjen når sommeren later til å returnere.