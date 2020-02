Her er Sits nye styremedlemmer

Tirsdag 11. februar var det valg av to styrerepresentanter og to varaer til konsernstyret i Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Etter tre og en halv time med utspørring og appeller ble Marius Clem og Sofie Carlsen Bergstrøm stemt fram som styrerepresentanter, mens Håkon Øye Heintz og Siri Arnesen ble valgt inn som varaer. Fem kandidater meldte seg på forhånd, hvorav fire var til stede.

Knaus på Studentersamfundet var fylt med engasjerte studenter og gamle styrerepresentanter. På første rad satt også Velferdstinget. Kandidatene ble spurt om alt fra hva de ønsker å oppnå med vervet til hva de ville brukt 10 millioner kroner på. I tillegg fikk de utfordrende caser de måtte løse.

De nye medlemmene har nå verv på to år i konsernstyret til Studentskipnaden.

Å skape mer for enda fler

Marius Clem er 23 år gammel og kommer fra Bærum. Han er på andre år av bacheloren sin i økonomi og administrasjon. Han er også campus-president for BI Studentorganisasjon (Biso) i Trondheim. I det frivillige arbeidet har han funnet et stort engasjement for studentene. Dette har han lyst til å utvikle og fortsette å dyrke videre.

Han forteller at han brenner for de psykososiale helsetjenestene. I tillegg vil han at mange flere skal få høre om tilbudene hos Sit og om den pågående campusutviklingen. Som styrerepresentant vil han bruke så mye tid som overhodet mulig på å gjøre det han kan for at studentvelferden skal øke.

– Å skape mye for mange og noe for alle er virkelig noe jeg brenner for. Det handler om å maksimere de to årene man har og se på mulighetene for å skape mer for enda flere, sier Clem.

Jobber for studentenes psykiske helse

Den andre representanten som ble valgt inn var Sofie Carlsen Bergstrøm. Hun er 26 år gammel og fra Nesodden. Hun har en bachelor i psykologi fra Høgskolen i Innlandet og er på sitt første år i masteren i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU.

Tidligere har hun vært ivrig i studentfrivilligheten på både lokalt og nasjonalt nivå. Hun har blant annet vært teamleder for studentbaren Studenten på Lillehammer, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Innlandet, og fag- og læringsmiljø politisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Hun ønsker å gjøre det hun kan for at studentene på alle campusene skal lære optimalt, og vil jobbe både for studentenes psykiske helse og lommebok.

– Nå er vi i en tid rett etter sjokktallene som viser at vi har et stort problem når det gjelder den psykiske helsen. Det er et tema som jeg brenner veldig for, som jeg også har lyst til å jobbe ekstra for i studentskipnaden.

