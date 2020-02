Vant 50 000 til studentprosjekt

Med knappest mulig margin gikk seieren til Project Nepal NTNU i konkurransen «Laget mitt» arrangert av NTE

Ved avstemningens slutt var det bare seks stemmer som skilte vinneren og andreplassen, som gikk til Flatåsen skolekrops. Hele 170 lag og foreninger fra Trondheim og Malvik deltok i konkurransen, hvor hovedpremien altså var på 50 000 kroner.

Konkurransen arrangeres hvert år av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE). De deler totalt ut 800 000 kroner fordelt på fire regioner i Trøndelag. Det er sjette gang konkurransen arrangeres, og i denne omgang vant ti forskjellige lag og foreninger penger.

Foto: Privat Eline Gotaas er en av tolv deltakere i Project Nepal.

Kurs og flybilletter

Eline Gotaas, som er deltaker i Project Nepal, forteller at premiepengene kommer godt med. Det er 12 studenter ved NTNU som deltar, og felles for dem alle er at de har hatt krets- og elektrofag eller fysikk. Totalt er utgiftene for prosjektet på rundt 600 000 kroner.

– Vi er på kurs i København i tre uker for å lære om ulike maskiner som brukes på sykehus. På dette kurset deltar danske studenter som også er med til Nepal. Det er dyrt å bo i København og det koster mye penger for flybilletter til Nepal, utdyper hun.

Deltakerne i prosjektet får også støtte fra Engineering World Health (EWH), som arrangerer prosjektet. Denne ligger på rundt 1400 dollar per deltaker. I tillegg søker prosjektet ved NTNU støtte fra bedrifter som sponsorer, fra forskjellige helseorganisasjoner og fra diverse institutter.

Opplæring av teknikere

Formålet med prosjektet er å reparere maskiner på ulike sykehus i Nepal, samt å lære opp ansatte ved sykehusene slik at de kan reparere maskinene selv i framtiden. To og to studenter er sammen på hvert sykehus.

– Teknikerne på sykehusene vet ikke hvordan de skal fikse maskinene når de slutter å virke. Det verste eksemplet vi har hørt om er et sted de ikke visste at de måtte bytte batterier på maskinen, sier Gotaas.

For å vinne hovedpremien sto Gotaas og resten av prosjektet på til siste slutt, blant annet gjennom å dele konkurransen i sosiale medier og besøke forelesninger. Det skulle vise seg å lønne seg, da seieren var et faktum med seks stemmers margin.

Det finnes også et søsterprosjekt ved NTNU som jobber med sykehus i Tanzania.

Dersom du vil vite mer om Project Nepal og støtte dem kan du besøke nettsiden deres her.