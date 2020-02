Lørdag 15. februar ble Student-NM i ergometerroing gjennomført i idrettsbygget på Gløshaugen. Hele ni klubber deltok i det som ble en spennende affære.

Konkurransene foregår i forskjellige heat, men alle ror 2000 meter. Ved siden av uttøverne er det en skjerm som viser hvem som ror fortest. Akkurat som i vanlig roing er det om å gjøre å komme først i mål. Hver deltager gir alt på romaskina, og flere av dem ligger horisontalt på gulvet etter at de er kommet i mål. Dette er tungt, og for å være blant de beste må man gi alt man har. Halvard Hamre studerer fysioterapi ved NTNU, og er sliten, men også tydelig fornøyd etter sitt heat:

– Jeg vant heatet mitt, så dette gikk bra. Høydepunktet for dagen er derimot stafetten. Der står det mellom oss i NTNUI og BSI (Bergen Studentidrettslag), forteller han.

Hamre synes det er en morsom og spennende sport å konkurrere i, og legger til at det fungerer bra ved siden av studiene:

– Jeg studerer fysioterapi, så dette er jo på mange måter en relevant idrett. Det er heller ikke noe jeg satser. Det er jo studentidrett, så det skal være lagt til rette for å kombinere med det å studere på heltid, sier Hamre.

En sport der alle kan konkurrere

Student-NM arrangeres av NTNUI med NSI (Norges studentidrettsforbund) i ryggen. Det skjer annethvert år, og det er andre gang det holdes i Trondheim. Det er derimot første gang det også arrangeres student-NM i ergometerroing for funksjonshemmede. Dette gikk av staben sent i januar.

Halvor West er leder for NTNUI Roing, og viser frem romaskina, som ser ganske lik ut som alle de andre vi ser rundt oss i hallen.

– Maskina er egentlig helt lik, bare at man fester seg i den slik at det blir likt for alle. I sommer ble det for første gang arrangert NM i para-ergometerroing, så da er det naturlig at vi nå har det første student-NM også, sier han.

Foto: Isak Brønseth Halvor West demonstrerer pararomaskina.

– Det er helt fantastisk det arrangementskomiteen har fått til i år. Jeg deltar på to lag, siden jeg både ror for NTNUI og linjeforeningen Smørekoppen, siden vi bestemte oss for å melde på et eget lag, avslutter West.

-Trøkk og action

Arrangementsansvarlig Gard Smoge var også fornøyd med det som var stelt i stand på Gløshaugen lørdag.

– Heatene er rangert etter tid, slik at du ror med de som har samme sluttid som deg. Stafetten foregår med fire på hvert lag, der er det trøkk og action, og med vekslinger der man bytter på maskinen. OSI (Oslostudentenes Idrettsklubb) og BSI stiller sterkt her ved sieden av NTNUI.

Arrangementet har i alt nesten 150 deltakere, slik som for to år siden. Den store forskjellen er altså paraklassen. Smoge er opptatt av at de ønsker å nå ut slik at flere får vite om at dette er mulig å delta på.

– Alle som er med her er roklubber. Vi har deltakere fra for eksempel Bergen og Oslo som reiser opp hit for å konkurrere. Vi ønsker at flere får vite om at det er mulig å delta i paraklassen.

På spørsmål om reglene er Smoge veldig klar: det er en enkel sport å sette seg inn i:

– De fleste som konkurrerer her ror både innendørs og utendørs. Det er derimot noe lettere å delta innendørs siden man slipper en del utstyr og at man må ut i båt, for eksempel. Det er vanskelig å gjøre dette feil eller å jukse, forteller han.

Resultatene fra lørdagen i de ulike klassene ser slik ut:

2000 meter Lettvekt, Dame:

Hannah Marøy, BSI Sara Hegge, NTNUI Therese Tærud, NTNUI

2000 meter Lettvekt, Herre:

Jon Are Olsen, NTNUI Olav Katle Fleten, NTNUI Olav Espenes, NMBUI

2000 meter, Dame:

Krete Kroovit, SR Inga Gåsbakk, NTNUI Anna Sture, OSI

2000 meter, Herre:

Gard Ytterdal Smoge, NTNUI Petter Kildebo, NTNUI Halvor West, NTNUI

Stafett, Dame:

NTNUI 1 NTNUI 2 NTNUI Rosa

Stafett, Herre: