Steinan studentby solgt

I går ble det kjent at Sit selger studentbyen på Steinan, som i dag huser 480 studenter. Årsaken er at studentbyen ligger for langt unna campus, når alle de ulike NTNU-campusene slås sammen.

Mer sentralt og nærmere campus

– Når campuset på Dragvoll flyttes nærmere sentrum, blir Steinan studentby alt for usentralt for studentene, forteller Audhild Kvam, administrerende direktør for Sit.

Planen er at overtakelsen av boligområdet skal gå etappevis. Studentene som bor der vil kunne bo i studentbyen ut kontraktperioden sin. Trolig vil det bo studenter på Steinan fram til 2026.

Fram til da har Sit planer om å starte opp flere nye byggeprosjekter nærmere sentrum.

– Vi eier ei tomt på det tidligere industriområdet i Nardovegen 12 og 14, som vi har søkt om tilskudd fra departementet for å bygge en ny studentby. På disse to tomtene vil det være plass til flere boligenheter enn det er på Steinan i dag. I dag er det 480 studenter som bor på Steinan, og det vil det trolig være plass til omtrent 650 studenter i Nardovegen, sier Kvam.

I tillegg ser SiT på mulighetene for å utvide på de allerede eksisterende studentbyene nært sentrum.

– Både på Nedre Berg og i Klostergata 56 er det muligheter for å bygge ut. I Klostergata ser vi potensiale for å rive det som står i dag, til fordel for nye bygg som har plass til enda flere studenter.

Vi har også kjøpt en bygård på Møllenberg, som også skal bli til studentboliger.

Liten betydning for studentene ved Steinan

Organisatorisk nestleder i Velferdstinget, Jørgen Sunnvoll, forteller at de er positive til at Sit fokuserer på at studentene i Trondheim skal kunne bo nærmere der de har undervisning. Han tror ikke nedleggingen vil ha stor betydning for studentene som bor i studentbyen i dag.

– Nedleggingen av Steinan studentby vil skje over en lengre periode, så det vil ikke ha noe betydning for studentene som bor i studentbyen i dag.

Sunnvoll peker også på andre fordeler ved å ha studentbyer nært campusene.

– Vårt mål er at studenter i Trondheim skal bo nært campus, at boligene både er tilrettelagt for kort reisevei og har universell utforming. Byggingen av flere studentboliger som ligger sentralt for campusene kan også føre til at prisene presses ned.

Nye privatboliger

Boligområdet består av to boligblokker og 30 småhus, og er kjøpt opp av Fredensborg Bolig og Bolig Norge. Planen er å bygge boliger for salg.

– Fredensborg bolig skal sammen med Bolig Norge bygge privatboliger. Foreløpig er planen at de to teglsteinsblokkene skal bestå, men at området med småhusene skal rives til fordel for nye boliger, sier Vegard Nymo Tyldum, Regionssjef for Fredensborg Bolig i Trondheim.