NTNU-foreleser skal ha brukt anonym Facebook-konto til å delta i rasistiske nettdebatter

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU har brukt falsk Facebook-konto til å spre ytterliggående innhold, melder Filter Nyheter.

Øyvind Eikrem, førsteamanuensis i psykologi og ansatt ved institutt for sosialt arbeid på NTNU, har flere ganger uttalt seg i saker som angår innvandring. I 2018 uttalte seg til nettstedet Resett om dobbeltdrapssaken i Trondheim, der flere mindreårige asylsøkere var involvert. Dette resulterte i en debatt om ytringsfrihet for universitetsansatte, og Eikrem havnet i en offentlig konflikt med eget institutt.

Nå melder Filter Nyheter at han, parallelt med å uttale seg som fagperson i det offentlige ordskiftet, har brukt en anonym Facebook-konto til å dele og publisere langt mer ytterliggående innhold.

Facebook-kontoen har skiftet navn flere ganger, og navnene «Einar Tambarskjelve» og «Einar Tamburi» har tidligere vært brukt. I dag bruker profilen navnet «Dwayne Elizondo Camacho» (en referense til filmen Idiocracy). Ifølge Filter Nyheter skal profilen ha blitt opprettet i kjølvannet av kontroversen rundt Resett-intervjuet.

Profilen har vært medlem av grupper som «Fedrelandet viktigst», «Norge først <3», «Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister i Norge», «Mannegruppa Ottar», «Vi som bryr oss om Mannegruppa Ottar». Profilen var også medlem av gruppa «Folkeaksjonen for riksrett», en gruppe som har som mål å få til et «omfattende rettsoppgjør» mot folkevalgte «landssvikere».

Innhold fra nynazistisk gruppe

Profilen har delt innhold fra blant annet den britiske pseudovitenskapsmannen Edward Dutton, som er kjent for å ha bånd til raseideologiske miljøer. En video der Dutton snakker om utseendet til aktivister på venstresiden ble delt på profilen som påstås å være Eikrem. Profilen har også bidratt til å spre innhold fra den amerikanske raseideologen Jared Taylors organisasjon American Renaissance, og ved en anledning delt innhold fra den nynazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Profilen har også omtalt tidligere statsminister i Sverige, Fredrik Reinfeldt, som landsviker, og skrevet om Trine Skei Grande: «den svinmærra der er beyond disgusting». I tillegg har profilen likt innlegg som omtaler statsminister Erna Solberg som «landsmorderen», samt sagt dette om en svensk asylsøker:

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren. Og med en god slavedriver, så kunne kanskje litt bli gjort på tross av den elendige innstillinga».

I kjølvannet av debatten rundt hans intervju i 2018, leverte Eikrem et varsel mot egen instituttledelse om det han opplevde som kritikkverdig behandling av ham. Advokatfirmaet som behandlet saken gir ham ikke medhold på noe punkt, skrev Universitetsavisa da saken var ferdig behandlet i mai 2019. I dag sier instituttleder Riina Kii til Universitetsavisa at hun vil invitere Eikrem til møte for å høre hans side av saken.

Ønsker ikke å kommentere

Øyvind Eikrem har avvist Under Duskens tilbud om å kommentere saken, men til Filter Nyheter har han uttalt at han ikke kjenner seg igjen i påstandene, samtidig som han understreker at det finnes rettsavgjørelser som viser at det å like på facebook ikke har juridisk signifikans. På spørsmål fra Under Dusken angående det å selv skrive og dele hatefulle ytringer, hadde Eikrem ingen kommentar.

