Jango & Simen Steinklev – Dårlig Tid

Karismatisk rap-debut som sikter høyt og treffer godt.

Arendalsguttene Jango & Simen Steinklev har dårlig tid på debutalbumet, som bare så vidt bikker 17 minutter. Likevel tar de seg tid til en atmosfærisk instrumentalintro, før en ringeklokke skjærer inn i den den behagelige stemningen og sørger for at lytteren er våken og klar for et høyere tempo. Det blir raskt tydelig at gutta har mye å bevise, og det er en fryd å melde at de langt fra har ligget på latsiden siden de gjestet Trondheim og Knaus i august i fjor.

Tittellåta er en hektisk banger med fengende hooks og rytmer som er skapt for klubben. På «Uvilkårlig» er produksjonen tung og minimalistisk, mens «Okay» med Didzi igjen leverer hooks som setter seg på hjernen umiddelbart. Versene leveres alltid med tonnevis av karisma og selvtillit, og jeg har ingen problemer med å tro på at de faktisk kommer til å nå de stole målene det er tydelig at de har satt for seg selv. Selv om albumet er kort og konsist, tviler jeg ikke på at det ligger mange timer med arbeid bak.

Halvveis inn legges det grove uttrykket på hylla til fordel for noe som minner mer om den autotune-fylte soundcloud-trapen frontet av grupper som 612. Heldigvis kler den synth-tunge poprap-stilen på «Dashbord» Simen Steinklev og Jango godt. Nasrii og FrankLe-samarbeidet «For Nå» er hakket mer følsom, og handler om å finne balansen mellom ambisjoner, tett timeplan og forhold til andre. Den siste låta er den som skiller seg minst ut på prosjektet, men også denne befinner seg godt over gjennomsnittet hva gjelder produksjonskvalitet, og fungerer helt fint som en outro.

Det er langt fra alle unge rappere som utviser så mye allsidighet på debuten sin som Jango og Simen Steinklev gjør her. En mulig årsak kan være samarbeidet i det kreative kollektivet Ladnera, som begge artistene deltar i. Når unge idérike folk finner sammen, blir ofte resultatet større enn summen av delene. Dårlig Tid er et prosjekt som både innfrir forventningene, og gjør deg sulten på mer.

