Behagelig midnattsrave

Med gode bangers fra begge sine album, er det en mer selvstendig EMIR som nå får hele Klubben til å danse med.

EMIR, også kjent som Onge $ushimane fra duoen Sushi x Kobe, har de siste årene gjort seg godt bemerket som soloartist. Etter å ha vunnet spellemann for sitt debutalbum Mer av deg i 2018, har artisten også gjort samarbeid med flere kjente navn i rap- og urban-sjangeren, slik som Arif og Lars Vaular. Selv om andrealbumet Det Lille Ingenting, som kom ut i november, ikke har slått like godt an som forgjengeren, har EMIR rukket å bli et kjent navn her til lands.

Foran scenen på Klubben har det samlet seg et knippe mennesker før EMIR entrer scenen og setter i gang med singelen «Sidelinjen» fra sitt siste album. Selv om det ikke er mange blant publikum som har møtt opp fra start, ser det ut til at de oppmøtte digger det de hører. Det bygges opp til full dans allerede fra første låt.

Konserten forløper rolig og behagelig, og det er tydelig at bergensgutten trives på scenen. Spesielt låtutvalget fra hans første album slår godt an, slik som «Faller» og «Mer av deg». Men det er heller ikke upopulært når låter som «Luftslott» og «Midnight Rave» fra fjorårets album settes i gang. Med ekstra fremtredende elementer av house og disko i låtene, fungerer samtlige av låtene til å danse og synge med på.

Det som i begynnelsen så ut til å bli en laber mengde med publikum inne på Klubben, har etter hvert samlet seg opp til en god dose med danseglade EMIR-fans. Jordnærheten i artisten gjør det usedvanlig komfortabelt og fornøyelig å være til stede på konserten hans denne kvelden.

Det er også godt å se at EMIR i stor grad klarer å bære største delen av konserten uten å lene seg på bangers fra Sushi x Kobe-repertoaret. Det er en mer selvstendig EMIR jeg ser i kveld sammenlignet med tidligere konserter. Selv finner jeg ingen grunn til å ikke se frem til mer musikk i fremtiden fra denne kanten.

