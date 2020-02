Populær innecup med spennende finaler

På tross av et benbrudd og stort oppmøte ble Innecupen 2020 en stor suksess. NTNUI Rå og Spanskrøret stakk av med seieren i henholdsvis dame- og herreklassen.

7dentligaen er en studentorganisasjon som arrangerer seriespill og cuper for fotballspillende studenter i Trondheim. Etter fjorårets suksess har det nok en gang økt kapasiteten og fikk samlet 42 lag til årets innecup, i tillegg til flere lag på ventelisten. Lagene er fordelt på 18 jentelag og 24 guttelag, som i gruppespillet konkurrerer om en plass i sluttspillet.

Jevnspilte finaler

Etter flere gode kamper sto det til slutt mellom Energi FK (Energi og miljøs linjelag) og NTNUI Rå i finalen. Det skulle vise seg å være en jevnspilt affære, og ble avgjort på straffesparkkonkurranse etter 0-0 til fulltid. Det endte med 3-2 seier til NTNUI Rå, som var veldig fornøyde med egen innsats.

Laget imponerte spesielt defensivt med bare 2 innslupne spillemål på 8 kamper. Keeper Silje Funderud ble hyllet av sine lagvenninner, som var samstemte i at hun var både banens beste i finalen og årets signering.

– Det var veldig deilig å vinne. Dette var min første cupseier, så dette er veldig gøy, sier Funderud.

Hun er ny på laget etter å ha begynt i januar. Om lagets ambisjoner for cupen forteller hun at de ikke hadde noe spesielt mål om å vinne, men at de tok turneringen kamp for kamp.

– Etter flere 1-0 seiere var det veldig gøy å kunne løfte troféet, sier hun avslutningsvis.

På herresiden var det også jevnspilt i finalen. På tross av godt spill i gruppespillet gikk Lokomotiv NTH på turneringens første tap i finalen. En solid prestasjon av Spanskrøret sørget for 2-1 seier i finalen, og de kunne med det gå fornøyde hjem med pokalen i hånda.

Treneren for Spanskrørets, Eivind Sundfør forteller at laget har hatt mange gode treninger i vinter og hadde troen på at laget kunne stikke av med seieren.

– Det var en intens og god finale med hard taklinger. Vi er fornøyde med innsatsen og det føltes veldig godt å vinne, sier Sundfør.

Fornøyde arrangører

En annen som er fornøyd med dagens innsats er leder for 7dentligaen, Bendik Harto Seim. Dette er andre gang han leder organiseringen av Innecupen og han er fornøyd med veksten de viser. Siden 2018 har de gått fra 16 til 42 lag påmeldt til cupen. På tross av at de har hatt økt fokus på sikkerhet, kom de ikke unna et overtråkk som resulterte i benbrudd.

– Når vi først var så uheldige og opplevde et benbrudd så håndterte vi det godt, og ambulansen kom kjapt på plass. Ellers gikk det veldig bra i dag. Vi har økt med 9 lag siden sist, som gjør at kampprogrammet er mye tettere, men vi har klart å holde oss til skjema, sier Seim.

Seim forteller at lederrollen kom helt naturlig. Etter å ha vært lagleder for Hybrida FK var det naturlig for han å gå over i en annen lederrolle.

– Det er veldig givende å jobbe med å arrangere en så populær turnering, også hjelper det når jeg jobber med flinke folk, forteller Seim.