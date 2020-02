I starten av voksenlivet balanserer studentene på en knivsegg mellom kos og alkoholisme.

Lav promille gir følelsen av oppstemthet, en flyktig følelse man gjerne lengter etter når det bikker sjette time på lesesalen. Jeg snakket med en kompis om temaet for noen uker siden. Han hadde snakket med en av sine venner om det, som påsto at du er kul om du drikker hver dag som student, men om du drikker hver dag etter fylte tredve er du alkoholiker. En absurd, men reell påstand, tenkte jeg.

Studenttilværelsen kan være tøff. Man rives brutalt vekk fra hjemmets fire vegger, for så å stå der mutters alene. Skolen er ikke lenger slik du kjente den, og økonomien strammet seg i det sekundet du slang flyttelasset ned på gulvet i studenthybelen. Det er nå deg, din pc og din syvende kaffekopp mot verden. Da er det godt ditt lokale studentmiljø ukentlig tilbyr enkel sosialisering for å lette på studietrykket. Kaffekoppen byttes ut med en rimelig priset øl og skuldrene senkes i rusen som snart flyter rundt i årene dine.

Alkoholkultur er et gjennomgående samtaleemne for også denne utgaven av Under Dusken. Kanskje ikke så overraskende, for som vår musikkjournalist Markus Lynum så fint skriver det: Det skal tross alt stå på trykk i en studentavis.

Jeg vil tørre å påstå at alkoholen i stor grad bringer studentene sammen. Alkohol skaper stemning og har en stor plass i studentens hverdag. Det går varmt gjennom kroppen av tanken på de lune, bekymringsfrie kveldene når hele vennegjengen samles rundt den tre liter store vinkartongen. Det kiler i magen når kalenderen straks melder mars, og vi på alvor kan begynne nedtellingen til årets første utepils med grillen i høyskoleparken.

For vi kan le sammen over de dummeste ting som skjedde i helga, men tenker vi noen gang over hvor grensa mellom uskyldig studenttilværelse og alkoholisme går?

Alkoholkulturen kan by på fart og moro i den til tider tunge studenthverdagen. Men man må til syvende og sist huske å ta vare på hverandre. Klisjé, ja, men sant. Følg med på kompisen din som stadig får i seg den ekstra shoten, som stadig ender i de uheldige situasjonene alle ler av dagen derpå. Se etter venninnen som alltid bare må ha den ekstra ølen før vorset. For når alt kommer til alt er det faktisk bare deg mot verden. Men det blir på en måte mye enklere med venner i god behold rundt deg.