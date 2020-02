NTNUI støtter skianlegg i Estenstadmarka

Det er viktig for NTNUI at studenter får drive med idrett ved siden av studiene, noe et helårsanlegg ved Estenstadmarka vil bidra til.

I forrige utgave av Under Dusken skriver Stålby at det er opprørende at NTNUI stiller seg bak det planlagte skianlegget i Estenstadmarka, kalt Næranlegg Øst. Dette stiller vi oss uforstående til.

NTNUI jobber for at alle studenter skal få mulighet til å drive med sin idrett ved siden av studiene, fordi vi vet det har stor innvirkning på læring og trivsel. Få studenter eier bil, og er derfor avhengig av kollektivtransport og idrettsanlegg i nærområdet for å kunne drive med idrett. De aller fleste studenter bor på østsiden av byen i områdene rundt Gløshaugen, og et skianlegg kun 14 minutter med metrobuss fra Gløshaugen vil styrke studentenes mulighet til å gå på ski, og ikke minst styrke NTNUIs aktiviteter og arrangement, både sommer og vinter.

Les Stålbys innlegg her: NTNUI blant flere som vil asfaltere.

Vi har avlyst treninger og renn på grunn av snømangel, og i beste fall erstattet skitrening med snømåking øverst i Bymarka for å skrape frem litt skiføre. Vi har sendt medlemmer hjem fra trening før treningen har begynt, fordi vi ikke har nok biler til å kjøre opp til marka. Vi har medlemmer som er blitt påkjørt på rulleski i trafikken, og ukentlig opplever vi farlige situasjoner.

Klimautfordringene Stålby påpeker styrker viktigheten av et næranlegg med kunstsnøproduksjon som vil sikre skiføret i perioder med plussgrader. Kun få dager med minusgrader er nok til å produsere nok snø til stabile skiforhold gjennom hele vinteren. Det er også en miljøgevinst ved at hundrevis av foreldre, barn, mosjonister og studenter slipper å krysse byen i bil opp til Granåsen flere ganger i uka.

Les også: Innecupen 2020 ble en suksess

Vi i NTNUI har mer en doblet antallet på rulleskitrening denne høsten, og det er tydelig at det ikke lenger bare eliten som benytter rulleski som treningsform, men også bredden. Dette har gjort langrenn til en helårsidrett. Uttrykket «asfaltering av Estenstadmarka» er nok tatt ut av proporsjoner. Det er snakk om asfaltering av underkant tre km rulleskiløype i utkanten av Estenstadmarka, og grunnarbeidene for skiløypene vil være de samme, med eller uten asfalt. Et toppdekke med asfalt vil gjøre anlegget til et helårsanlegg, og dermed øke bruks- og nytteverdien av investeringen betraktelig.

Langrennssporten har stolte tradisjoner i Norge, og spesielt i Trøndelag. Påstander om at langrenn er en døende sport hører ikke virkeligheten til. Skiforbundet er fortsatt landets nest største i antall medlemmer på landsbasis (kun slått av fotball). Og NTNUI sammen med de andre klubbene i Trondheim opplever ikke nedgangen Stålby sikter til, men ønsker å rette opp i ubalansen mellom tilbudet og tilretteleggingen på østsiden sammenlignet med vestsiden av byen. Vi ser hvor viktig Granåsen, Nilsbyen og øvre deler av Bymarka er for aktivitetsnivå og rekrutteringen for klubbene på Byåsen, og ønsker de samme mulighetene for klubbene rundt Estenstadmarka.

Det vi har felles er gleden av å være ute i friluft, og man må skille mellom nedbygging av natur, og etablering av idrettsanlegg som vil føre til mer aktivitet, bedre tilrettelegging, tilgjengelighet for nært friluftsliv, og ikke minst økt folkehelse.

Fikk du med deg? NTNU-foreleser skal ha brukt anonym Facebook-konto til å delta i rasistiske nettdebatter