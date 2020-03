Å støtte likestillingskampen handler også om de hverdagslige antakelsene vi gjør.

Om ikke så alt for lenge er det kvinnedagen og vi arrangerer kvinne-uke på Samfundet. Hvis du er en gutt som leser dette og ikke kjenner deg igjen i begrepet feminist, vær så snill å ikke slutt å lese nå. Jeg skal ikke skrive langt om feminisme, eller hvordan feminisme handler om likestilling. Jeg skal heller ikke skrive om hvordan det også handler om gutters rettigheter. Det jeg har lyst til å skrive om feminisme, er hva det har lært meg om antatte sannheter. For mye av det man lærer gjennom film og samfunnet rundt oss, skaper en forventning om hvordan ting skal eller burde være, men det betyr ikke at det faktisk er riktig. Det kan føles litt forvirrende når en får antakelsene sine utfordret. Samtidig er dette en del av en prosess der man utvikler seg.

En antakelse jeg har fått utfordret, er en klassisk filmklisjé, nemlig en romantisk scene hvor en gutt og en jente har flørtet litt og gutten ser jenta dypt inn i øynene og sier «du er ikke som alle andre jenter». Romantisk eller hva? Både ja og nei.

Her liker gutten åpenbart jenta, og velger å uttrykke det ved å sammenligne henne med alle andre jenter, og insinuerer dermed at alle jenter generelt er dårlige.

Den mest forvirrende delen av denne situasjonen er at det også har blitt en uttrykk jenter sier om seg selv: «Jeg er ikke som andre jenter». Som i Taylor Swift sin sang «You belong with me»: But she wears short skirts // I wear T-shirts // She’s cheer captain. Det som gjør dette vanskelig er at hun hever seg over denne andre jenta, og dermed impliserer at det er noe galt med å gå i skjørt og være kaptein på cheerleader-laget. Stereotypien at jenter som driver med feminine ting også er dumme er en stereotype vi godt kan legge bak oss nå. Å være interessert i sminke skal ikke ha noe å si for en persons personlighet eller dens interesser.

Men det er ikke slik at filmskapere, og menn og kvinner som sier dette om seg selv og andre er onde eller sier dette for å faktisk trekke ned andre. Når dette er blitt en stereotype er det lett å fortsette å spille på den. Det er aldri for sent å kvitte seg med stereotypier man har lært seg. Støtt hverandre og finn komplimenter man kan gi uten å trykke hverandre ned. Husk at likestillingen er alle de bittesmå kampene hver eneste dag, så vel som de kjempestore. Det er ikke bare å gå i tog.

