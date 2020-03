Dyrt å være norsk i Åre

Åretur har lenge vært en tradisjon, men det blir dyrere og dyrere å feste og stå på ski i Sverige.

Foto: Privat Påtroppende leder for arrangementkomiteen til Abakus, Eirik Olav Aa, mener det har blitt dyrere å dra til Åre.

Mange linjeforeninger opplever at Åreturen er et veldig populært arrangement, hvor man må operere med venteliste på grunn av stor etterspørsel. Dessverre har flere linjeforeninger opplevd økt pris på leie av hytter, som et resultat av at Skistar, et selskap med utleie av skipass, skiutstyr og hytter, eier stor deler av hyttene i Åre.

– Prisen gikk opp fra 460 til rundt 2000 da Skistar nesten skaffet seg monopol på hyttene i Åre, forteller påtroppende leder av arrangementkomiteen til Abakus, Eirik Olav Aa.

Nordmenn viktige for Åre

Presseansvarlig for Skistar, Linda Morell, mener at de ikke har monopol på hytter, og at det er flere alternativer.

– Vi har ikke skrudd opp prisene på ski og hytteutleie betydelig de siste årene, sier hun.

Den årlige Åreturen faller ofte samtidig med den månedslange Åre Skiweek, arrangert av Skistar, hvor det å være student gir flere fordeler som rabatterte priser og tilgang på ulike steder. Markeds- og slagsansvarlig for Skistår Åre, Björn Broström setter pris på besøk av norske studenter.

– Vi er veldig positive til at Åre tiltrekker seg mange forskjellige målgrupper, og dette gjelder også studenter. Mesteparten av de norske studentene kommer fra NTNU og Trondheimsområdet, forteller Broström.

Niklas Edbjörk, eier av utestedet Bygget i Åre, sier seg enig i at de liker å ha norske studenter som besøkende. Han regner med at den årlige Åreturen har vært en tradisjon i hvert fall ti år.

– Vi synes dette er fint og morsomt at det har blitt en tradisjon. De norske gjestene er generelt viktig for Åre og oss, forteller Edbjörk.

Fattig av tradisjon

Aa mener at Åreturen er en tradisjon som går helt tilbake til 2009 for linjeforeningen Abakus. Helt siden starten har turen vært et av deres mest populære arrangementer, med over 100 påmeldte hvert år. Linjeforeningen Online opplever også Åre-turen som en veldig populær tur. Nestleder for arrangementskomitéen i linjeforeningen, Erika Åsberg, forteller at turen var veldig populær i år.

– Vi hadde rundt 150 plasser, og på det verste stod det 60 personer på venteliste, sier Åsberg.

Skistar eier mange av hyttene i området, og har 6000 av 14 000 sengeplasser i Åre. Dette har medført at prisen man må betale for å være med på turen har økt eller at man finner alternative utleiere.

– De tidligere årene har påmeldingen vært rundt 150 påmeldte hvert år, men i 2019 var dette nede i 120. Dette tror jeg skyldes prisøkningen, forteller Aa.

«En by eid av et ondt skiselskap»

Foto: Lea Roppen Kielland "Nestleder for Onlines arrangementkomité, Erika Åsberg, forteller at turen er veldig populær. Online-leder August Sollesnes Solvang er glad for at de har byttet utleieaktør."

Åre Skiweek 2020 er tre uker i januar og februar hvor Skistar markedsfører et opplegg spesifikt til studentgrupper. Gjennom å registrere seg for et såkalt «Skiweek»-bånd får studenter tilgang til mange lokale rabatter. For å få båndet må man allerede ha booket overnatting, samt et SkiPass. Minsteprisen for overnatting kombinert med skipass i Åre er satt på 2095 SEK per person ifølge Skistars nettside, og man må ofte kjøpe skipasset for å leie en hytte.

– På grunn av at det ble så dyrt med så leie av hytte, skiutstyr, skiweek-bånd og alt det der, så valgte vi å leie hytte fra et annet selskap på vår tur i år, forteller leder for linjeforeningen Online, August Sollesnes Solvang.

Ifølge det offisielle nettstedet til den svenske byen, aresweden.com, er det 1400 mennesker som bor i Åre. Totalt er det 14 000-15 000 senger i byen, og 6000 av disse eies av Skistar.

Åre er en by som lever av skiturisme, og dette inntrykket fikk også Solvang og Åsberg. Solvang oppfatter Åre som en litt kunstig oppsatt by, og at turismen presser befolkningen vekk fra byen.

– Åre er eid og drevet av et «ondt» skiselskap, sier Solvang spøkefult.

– Sånn det er lagt opp er det ski og afterski opplegg, litt som i Alpene, at det er det de tjener penger på, legger Åsberg til.

Fyll og hytteghetto

I månedene januar og februar er det mange studenter i Åre. Hytteturistene bor gjerne i egne komplekser, og er der for å feste og stå på ski. Dette kan føre til mye bråk sent på kveldstid og forstyrret de som bor der. Åsberg og Solvang håper de har gitt et godt inntrykk på de fastboende.

– Vi er jo veldig adskilt fra befolkningen. De vi møter er snille og greie mot oss, og jeg tror ikke de har noe særlig imot oss. De merker sikkert at det er januar, men for alt jeg vet kan det være sånn hele året, sier Solvang.

Eieren av utestedet Bygget, Edbjörg, mener at de lokale i Åre oppfatter norske studenter som mer høylytte og rølpete enn svenske studenter. Videre trekker han fram et annet viktig skille mellom norske og svenske studenter.

– Vi opplever at norske studenter har mindre respekt for vakter enn de svenske studentene har, og det kan være et problem i blant. Dette gjør at norske studenter fester mer på hytta eller i leiligheten sin enn svenskene, forteller han.

Bråkete fortid

I 2006 ble Åreturen til linjeforeningen Janus ved NTNU avbrutt tidlig, og 140 studenter måtte dra hjem etter kun et par dager. Det har vært flere lignende hendelser for andre linjeforeninger. Solvang forteller at de hadde få problemer på årets tur.

– Det har bare vært noen støyklager. Vi har ofte erfart at om man sier ifra til naboen og gir dem et nummer som de kan ringe for å gi beskjed med en gang det blir for mye støy, forteller han.

Broström mener at ødeleggelser og skader i Åre ikke er forbeholdt studentene.

– Selvfølgelig er det noe ødeleggelse relatert studenter, men det gjelder også andre grupper. Dette er ikke unikt for studenter, men heller noe som skjer på reiser med store grupper, mener han.