Mi(d)t-Revyen kjenner sitt publikum, men med en spilletid på over 2.5 timer kan det fort bli for mye av det gode.

Et fullstendig stappfullt auditorium på en fredagskveld? Hvem skulle trodd! Men i det klokka bikker 20:35, senkes lysene og festen kan begynne. For det kan ikke beskrives som noe særlig annet, her er det en revy i vorsspielklær. Sjeldent har jeg sett så mye øl på et sted før, og det hjelper ikke at salen roper: «drita skal vi bli!» innimellom. På programmet står godt over 30 nummer, og som en som heller liker kvalitet framfor kvantitet, starter skepsisen min allerede her.

Det må sies. Dette er slettes ikke en dårlig revy – i den forstand at tekstmaterialet er godt skrevet. Her har du alle de klassiske elementene som skal være i en linjeforeningsrevy, med både hat til andre linjeforeninger, kjærlighet til professorer og hyllest av medstudenter. Jeg tar meg i å savne litt mer generell humor, som også jeg kan følge med på.

Foto: Linn Liao Et av revyens mer surrealistiske nummer.

Flere av sketsjene er smarte, men låner for mye av andre. «Call on me», aerobic på personalrommet, er mer morsom fordi alle kjenner musikkvideoen den spiller på. «Morna Siv» hadde kanskje vært hakket mer på kornet om denne revyen ikke ble spilt sent i februar. Det er også tydelig lagt at det er sangnummerene som skal sitte best denne kvelden. Her er det lagt et godt arbeid i å være morsom og det er her jeg ler mest. Med tekstlinjer som «Bra Bovim blir sparka, så får humaniora bli oppi marka,» høstes det både tilrop og stående applaus.

LES OGSÅ: Drømmeland er en drøm å se på

For engasjementet er det ingenting å si på – publikum virkelig elsker de på scenen. Så får det bare være at anmelder synes det er langdrygt, og at de fint kunne droppet ti sketsjer uten at det hadde vært noe negativt. En fullstendig utsolgt revy vitner om at dette er noe som fenger, også på Tyholt.