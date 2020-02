Studentkortet.no belaster for SMS-markedsføring

Nettsiden tar betalt per SMS mottatt av sine medlemmer. Brukeren må selv godta dette, men man må lese brukervilkår for å finne pris og hyppighet.

Nettsiden, som reklamerer med gratis medlemskap for å få tilgang til rabatter og fordeler, tar betalt for markedsføring på SMS. Ifølge vilkårene på studenkortet.no sender de opp til fem SMS-er i måneden som koster mottakeren fem kroner hver gang. Dette tilsvarer da opp mot 300 kroner i året. Dette står i nettsidens vilkår, men prisen og hyppighet listes ikke direkte i innmeldingsskjemaet.

– Helt opp til hver enkelt.

Foto: Studentkortet.no Daglig leder Joachim Gjesdal i studentkortet.no.

Daglig Leder Joachim Gjesdal i studentkortet.no sier at det er frivillig for brukeren å motta SMS-er.

– Det å krysse av for SMS-markedsføring er helt opp til hver enkelt, og vi mener merkingen er god nok. Jeg ville selv ha lest medlemsvilkårene når det står det er takstert SMS.

Han poengterer at det ikke sendes ut SMS bare for å tjene penger på medlemmene, men at det skal være et godt tilbud for dem.

–Vi kjører jo også eksklusive tilbud for at det skal være en reell verdi å få tilsendt SMS-ene.

Gjesdal ønsket ikke kommentere om denne tjenesten er noe de tjener penger på. Ifølge produktkatalogen til YoYo Mobile, selskapet som sender SMS for studentkortet.no, så koster det ikke mer enn 50 øre for en bedrift å sende meldinger til sine kunder. Når kundene betaler en gitt sum selv, så splittes profitten mellom studentkortet og YoYo.

Selskaper med samtykke kan sende reklame

Foto: Åsmund Stemland Innmeldingsskjemaet for SMS-markedsføring under registrering på studentkortet.no.

Ifølge Datatilsynet er det ingenting i veien for at bedrifter markedsfører via tekstmelding, så lenge man har samtykke fra bruker. Det at samtykket gis spesifikt, informert, og gjennom en aktiv handling er nødvendig for at det skal være gyldig.

Slike SMS-tjenester er derfor fullstendig lovlige, og selskaper kan belaste brukeren så lenge dette er godtatt. Det kan derimot variere om dette koster noe for brukeren, noe selskapene er lovmessig forpliktet å opplyse om i sine vilkår.

