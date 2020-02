Bli med på UN theme week på NTNU!

2020 markerer starten på et spennende tiår, hvor dagens forandringer i samfunnet vårt vil endre seg med stormskritt.

Gammel teknologi har blitt byttet ut med ny, nye ideer og løsninger på gjenbruk har oppstått, mens intensiteten øker i diskusjonene om hvilken framtid vi vil ha. I 2020 er det ti år til FNs bærekraftsmål skal være nådd. Det er gjort store framskritt på mange områder, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Bærekraftsmålene er et kall til 193 av verdens land om handling, og om å jobbe sammen for å få slutt på fattigdom, beskytte jorda og gjøre livet bedre for alle.

2020 representerer også utrolige muligheter. Den norske regjeringen tar grep. Flere selskaper i Norge jobber aktivt mot og måler seg selv opp mot ett eller flere av bærekraftsmålene, frivillige organisasjoner, studenter og universiteter tar også opp kampen. FN-studentene Trondheim ser også denne utviklingen, og vi har et forslag til hvordan vi sammen kan bygge en allianse som står sterkere i kampen for framtiden. Vi ønsker også å samle de som allerede kjemper og gi dem så mye vind i seglene som vi kan!

Derfor arrangerer vi UN Theme Week «Coming Together» fra 2. mars til 6. mars sammen med Start NTNU og Ingeniører uten grenser NTNU. Vi inviterer Norges bærekraftige næringsliv, universitetet, studentforeninger, forskere og det offentlige til å presentere seg. Vi vil gi deg verktøyene og kunnskapen til å ta opp kampen, og bygge et nettverk for framtiden. Hver dag dedikerer vi en av de fem dagene i mars til spesifikke områder innen bærekraftsmålene. Du vil få muligheten til å gå i dybden på bærekraftsmålet, se hva som er problemet og hva som kan gjøres.

Les også: Dette er kandidatene som stiller som Samfundetleder!

FNs generalsekretær, António Guterres sier at «de kommende årene vil være avgjørende for å redde planeten og oppnå bærekraftig og menneskelig utvikling». Tiden er inne. Bli med oss på arrangementet og engasjer deg. Gjør det du kan for planeten, for framtiden, og den generasjonen som enda ikke er født. 2020 kan bli året da det hele startet. Vi i FN-studentene har tatt vårt valg – hva blir ditt valg?

Vil du vite mer så finner du oss på Facebook under FN-studentene Trondheim og UN Theme Week Trondheim.