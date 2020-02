En av Skandinavias største stjerner er klar for Pstereo

Tove Lo blir kalt for «Sveriges tristeste jente», men i august skaper hun forhåpentligvis glede på Marinen.

Artisten har gjort flere store samarbeid med blant annet Coldplay, Icona Pop og Ellie Goulding. Med sistnevnte var hun en del av teamet bak superhiten «Love Me Like You Do». I debutalbumet Queen of the Clouds i 2014 har Tove Lo produsert flere egne store hits, hvor de største er «Habits (Stay High)», samt remixen av denne.

Musikken beskrives ofte som ectro- eller dancepop, men må ikke forveksles med den kommersielle popen som har som mål å løfte taket i klubben. Tove Lo er mye mørkere enn sådan. Det musikalske uttrykket har røtter i grungen, med nedtonede partier der teksten ligger, for teksten er et viktig element hvor delvis kontroversielle og selvutleverende temaer går igjen. Refrenglinja på «Habits (Stay High)», «I gotta stay high all the time to keep you off my mind», er kun ett eksempel på dette.

God musikk har ingen aldersgrense

Bookingansvarlig Kim Aasli forteller at dette er første gang Tove Lo spiller i Midt-Norge, men det var like før hun gjestet Pstereo allerede i 2014. Dessverre for festivalen var det akkurat da karrieren eksploderte i USA og hun måtte avlyse Trondheimskonserten. Denne gangen er det imidlertid en helt annen konsert Pstereo har tatt med på plakaten.

– Hun er et fyrverkeri live og har et fantastisk bra band. Det er ikke kun en DJ og henne, men en tung produksjon. Tove Lo kommer til å engasjere publikum veldig med god produksjon og unik tilstedeværelse.

Aasli kaller også Tove Lo for Robyns arvtager, og mener at hun kommer til å appellere til Pstereo-publikummets yngre garde.

– Vi har et veldig bredt publikum – omtrent like bredt som line-upen. God musikk har ingen aldersgrense, men det er klart at Tove vil treffe de yngre best.

Pstereo-festivalen finner sted på Marinen i Trondheim, 21. og 22. august. Hittil har følgende artister blitt annonsert: Black Pistol Fire, Bokassa, Emilie Nicolas, Cezinando, Donny Benét, Gabrielle, Honningbarna, Joshua Ray Walker, Kristian Kristensen, SKAAR, Sugarfoot, The Neville Staple Band, Tove Lo, Tungtvann, og Wolfmother.