F8 er A Little Bit Off

Five Finger Death Punch lover catchy riff og syngbare refreng, men uten å levere.

F8 starter med en kort intro som gir løfter om en videre god plate, men dette klarer de bare nogenlunde å holde. Den første låta ut, «Inside Out», er på mange måter veldig lik selve plata. Den har en start og en slutt, men i midten er den både relativt uinteressant og det er vanskelig å skille låtene fra hverandre.

«A Little Bit Off» er platas roligste låt og kommer som et friskt pust i det litt monotone lydbildet som har blitt dannet på dette punktet. Den leder oss inn i neste akt på plata hvor låtene i stor grad glir inn i hverandre, uten å gjøre det store inntrykket. «Bottom of The Top» er den ene som utmerker seg spesielt her. Den kommer godt inn med tydelig inspirasjon fra thrashy dødsmetall, men uten at de klarer ikke å gi seg helt over til inspirasjonskilden. Resultatet er at det ender opp som en oppdelt miks av to forskjellige låter.

Metallballaden «Darkness Settles Inn» repeterer mye av det som gjorde «Wrong Side of Heaven» bra, men uten å komme med så mye nytt. Med dette starter platens tredje akt hvor vi har lettest for å skille mellom låtene. Her finner vi nemlig både det hardeste plata har å by på og ballader om hverandre. Låta «This Is War» skiller seg godt ut fra mengden på grunn av fraværet av rene vokaler. Den treffer hardt med et tungt riff og mot slutten kommer rene vokaler inn som et postrefreng. Dette er det øyeblikket på plata som gir en størst emosjonell effekt.

De to bonuslåtene er begge av lik kvalitet som resten av plata, men det er spesielt «Death Punch Therapy» som utmerker seg godt. Den er pepret med referanser til tidligere låter og man kan spørre seg hvorfor «Death Punch Therapy» ikke var satt opp som avslutningslåt.

Med hele 16 låter, inkludert to bonuslåter og en radio-edit av «Inside Out» leverer Five Finger Death Punch en plate med mange tydelige stilistiske inspirasjonskilder. Dessverre holder det ikke, og og med unntak av «A Little Bit Off» ender hver låt opp med å være like og generiske. Med F8 fortsetter derfor Five Finger Death Punch med å gi ut metallverdenens Eurovisionlåter.

