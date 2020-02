Nablarevyen er en god tur gjennom tiårene

Nablarevyen 2020 Alt til sin(tid) leverer et morsomt tilbakeblikk på tiårene, blandet sammen med noen mer universelle numre om det å være student.

Salen stilner når lyden av en tikkende klokke markerer starten av årets revy. Publikum blir tatt med tilbake til 1960-tallet og spenningene rundt kald krig og kjønnsroller. I løpet av de to aktene vil publikum tas med på en tur videre gjennom de siste tiårene fram til 2020. Alt til sin(tid) er Nablas åttende år med revy, og er linjeforeningens første år med forestillinger på Byscenen. Forestillingen starter sterkt, med flere sketsjer som får publikum til å nærmest hyle av latter. Nummeret «Måneblanding» er spesielt godt tatt imot, hvor kappløpet til månen også inkluderer kjente personligheter som Petter Solberg, Lars Monsen og Eyvind Hellstrøm.

Narrativet gjennom revyen er bra, med en god blanding av hendelser fra tiårene som har vært, sketsjer om det å være student i Trondheim og en gjennomgående rød tråd om to pretensiøse kunstkritikere. Allikevel er det noen sketsjer som ikke lander like bra. Noen av sketsjene blir noe lange. I tillegg fører noe problemer med det tekniske til at det ikke alltid er like lett å høre hva som sies på scenen. Disse problemene er derimot såpass små i forhold til alt det gode på scenen denne kvelden. Latteren sitter løst hos publikum, og samtlige sketsjer avsluttes med stor applaus.

Et klart høydepunkt kommer når vi når 2000-tallet og nummeret «Nigerian Prince» blir presentert. Nummeret tar den kjente Disney sangen «Under the Sea» og skriver den om til å passe den godt kjente e-post svindelen. Energinivået er nærmest til å føle på, og skuespilleren i rollen som den nigerianske prinsen briljerer med sang og dans på høyt nivå. Koreografien til dette nummeret står sterkt frem som et av de beste gjennom hele revyen.

Også det mer personlige nummeret «Ode til kjelleren» møtes med sterk applaus og jubel fra publikum. Her feires linjeforeningskjelleren til Nabla og det synges om samhold og moro på Nablakjelleren. Man kan virkelig føle at dette nummeret er spesielt for alle medlemmene av Nabla, noe som gjør at nummeret står igjen som et av høydepunktene av kvelden.

Revyen avsluttes med en kort oppsummering av tiårene fra 1960-tallet til idag hvor kjente låter fra de respektive tiårene, samt kostymene fungerer perfekt for å sette stemningen. Til slutt får publikum en oppfordring med å ta framtiden som den kommer og ikke stresse sånn med hva som kommer til å skje. Det å ta Alt i sin(tid) er en oppfordring som kanskje er spesielt relevant i disse tider, og fungerer som en god avslutning på reisen gjennom tiårene.