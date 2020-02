Det tidligere interimstyret fikk tillit fra NTNUI

Torsdag kveld fikk NTNUI sitt nye styre. Interimstyret, som ble valgt i høst, fikk fornyet tillit.

Det nye styret består av: Leder: Øystein Fruseth Christiansen Nestleder: Jørgen Salvesen Hovedkasserer: Sven Andreas Nygaard Økonomiansvarlig: Idun Eide Stavseng Styremedlem: Mats Finsås Monja Lien Jakobsen Emilie Faarup Storvik Simon Sætre Borchgrevink Varamedlem: Manith Randula Attanapola Maja Matylda Kucharska

Under ekstraordinær generalforsamling 25. september i høst ble det valgt et interimsstyre på seks personer som skulle skygge daværende styre. Planen var at organisasjonen skulle få en bedre erfaringsoverføring og sørge for at det nye styret skulle være best mulig rustet til jobben. Interimstyret var derimot ikke sikret en videre stilling og måtte stille på nytt under generalforsamlingen.

Av de seks som ble valgt inn i interimstyret, var det fem som valgte å stille under valget. De fikk ingen motstand og ble valgt inn i det nye styret. De resterende fem stillingene ble også valgt inn uten motkandidater.

Klar for oppgaven

Den nye lederen for NTNUI, Øystein Fruseth Christiansen, er fornøyd med å bli valgt som leder og gleder seg til å ta fatt på oppgaven. Han synes erfaringen fra interimstyret var veldig nyttig og tror det har hjulpet ham å være bedre rustet til vervet. I tillegg til mye lærdom fra det gamle styret forteller han også at det å bli kjent med mange flinke personer i organisasjonen har vært veldig verdifullt.

– Det har vært veldig fint å få se det store fellesskapet i NTNUI, sier Christiansen, som også forteller at det i starten var utfordrende å forme prosjektet rundt interimstyret.

Uten definerte arbeidsoppgaver var det vanskelig å finne ut hvordan de skulle begynne prosjektet. Til slutt fikk de til en løsning de var veldig fornøyde med. En viktig grunn til det er at det gamle styret hadde godt fokus på at alle i organisasjonen skal ha eierskap til sine prosjekter og er klar for å bygge videre på de gode planene til det gamle styret.

«Tuftepark» til Dødens Dal

Foto: NTNUI/Steffen M. Rysgård Øystein Fruseth Christiansen ble valgt til leder av NTNUI.

Christiansen har i tillegg til lærdommen fra interimstyret også fått mye kunnskap gjennom vervet som leder for NTNUI Orientering. Han er opptatt av fellesskapet i organisasjonen og vil ta med seg ledererfaringen når han skal jobbe med samholdet mellom gruppelederne og hovedstyret. Planen framover vil være å fortsette det gode arbeidet som er blitt gjort av det tidligere styret.