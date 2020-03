Ledervalget ble preget av dårlig oppslutning

Kun 207 av Studentersamfundets medlemmer stemte i andre runde av ledervalget. Frida Jerve kan ikke love noen endringer før 2021.

Ingen av kandidatene fikk det nødvendige flertallet da Storsalen skulle velge ny leder torsdag forrige uke.

Etter første runde med utspørring stod det mellom Gina Arnesen Eckhoff og Ingvild Oxaas Wie i andre valgrunde. Med henholdsvis 47,8 og 44,0 prosent av stemmene hadde ingen av kandidatene det nødvendige flertallet for å bli valgt til leder for Studentersamfundet.

DETTE VAR RESULTATENE I ANDRE VALGOMGANG: Gina Arnesen Eckhoff: 47,8 prosent - 99 stemmer

Ingvild Oxaas Wie: 44,0 prosent - 91 stemmer

Blanke stemmer: 8,2 prosent - 17 stemmer

Totalt antall stemmer: 207 stemmer

Sittende samfundetleder og valgets møteleder Frida Jerve annonserte resultatet til Storsalen.

– Dette betyr at vi kommer til å avholde et nytt valg. Det er selvfølgelig litt vanskelig for oss å på stedet bestemme dato, så vi regner med at dette blir annonsert på samfundsmøtet på lørdag. Det vil da bli mulig å stille sitt kandidatur, og vi tar hele pakka - en gang til!

Valgrunde 2.0

På Samfundsmøtet lørdag 29. februar ble det annonsert at en ny valgrunde vil foregå tirsdag 10. mars. De to kandidatene som gikk videre til andre valgomgang i det først valget, Gina Arnesen Eckhoff og Ingvild Oxaas Wie, annonserte begge under det samme møtet at de stiller som kandidater igjen.

Foto: foto.samfundet.no EN GANG TIL: Både Gina Arnesen Eckhoff og Ingvild Oxaas Wie stiller igjen på neste ledervalg

Eckhoff har forståelse for at det blir et nytt valg, og trekker frem flere momenter som førte til dette. Disse inkluderer lavt oppmøte, unormalt mange blanke stemmer, samt to relativt like kandidater i siste runde.

– Ledervalget er langvarig, slitsomt, og det tærer mye på deg av å sitte helt der oppe - men det er helt riktig at det blir et nytt valg i forhold til Samfundets lover. Det viktigste er at den som blir valgt har storsalen i ryggen, sier Eckhoff.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Samfundet står uten ny leder etter ledervalg. Også i 2013 satt man igjen uten leder etter et noe mer dramatisk valg hvor en kandidat trakk seg, en annen ble benket og man altså satt igjen uten vinner.

Den gangen ble et ekstraordinært valg avholdt noen uker etter det første valget, med flere nye kandidater. Øyvind Lunke, som ikke hadde stilt som kandidat i det første valget, ble da valgt til Samfundetleder.

Fikk kritikk

Under ledervalget ble det rettet kritikk mot selve stemmesystemet brukt av Studentersamfundet. Valgsystemet til samfundet er bygd opp slik at, med mindre noen har et flertall på over 50%, vil de to kandidatene med flest stemmer gå videre til en ny avstemningsrunde.

Denne ordningen medfører at en eventuelt kandidat på tredjeplass kan bli luket ut før andre avstemningsrunde, uavhengig av forskjellen mellom antall stemmer mellom andre-og tredjeplassen.

Kritikken som ble brakt opp under ledervalget ble også satt i fokus ved valget av UKEsjef, hvor det var åtte ulike kandidater. Gjennom valgsystemet til Samfundet ble dermed 75% av kandidatene luket ut innen andre avstemningsrunde.

Et alternativt valgsystem som trekkes frem til å erstatte Studentersamfundets system er et preferansevalg, hvor man på avstemningsseddelen nummererer kandidatene ut ifra preferanse. Et preferansevalg kan være tidsbesparende da den best likte kandidaten kan bli valgt fram gjennom kun én avstemningsrunde.

Foto: Privat Skeptisk til preferansevalg. Foto: Privat

Leder i Rådet ved Samfundet, Sveinung Heide Vaskinn, tror ikke nødvendigvis at et alternativt valgsystem ville ført til en vinner i torsdagens ledervalg.

– Et preferansevalg ville løst problemet med at få stemmer avgjør hvem som kommer videre. Intensjonen med valgsystemet vi har i dag er at en nyvalgt leder skal ha majoriteten bak seg, og da måtte dette blitt innarbeidet inn i preferansesystemet slik at man da også kunne stemt blankt. Det er derfor ikke usannsynlig at ledervalget ville endt på samme måte, selv med et annet stemmesystem, mener Vaskinn.

Dårlig oppmøte

Under årets valg var det 207 medlemmer som stemte i siste avstemningsrunde. Studentersamfundet har omtrent 16 000 medlemmer registrert, noe som tilsvarer kun 1,3% deltagelse.

Det er også verdt å merke at første avstemningsrunde hadde totalt 275 stemmer, noe som betyr at mellom runde en og to var det et frafall på 68 personer. Dette frafallet tilsvarer altså 24,7% av de som deltok i første avstemningsrunde.

Jerve har forståelse for at det var dårlig oppmøte.

– Jeg tror det har mye å gjøre med at det tar lang tid. I tillegg har ikke hele medlemsmassen et forhold til hva det er å være leder på Samfundet og det har derfor ikke mye å si for dem hvem det faktisk er.

Jerve trekker frem at det politisk ikke er så mange steile fronter på Samfundet lengre, noe som gjør at det er lettere å være fornøyd uansett hvem som vinner. Likevel håper hun på et bedre oppmøte til neste valg.

–Vi skal fokusere på å informere både mer og bedre. Jeg håper folk møter opp og stiller gode spørsmål.

Kan bli endring

Til tross for at årets ledervalg vil følge de samme prosedyrene, kan Jerve fortelle at Styret i kveld, i samråd med Rådet, vil holde et møte for å diskutere de ovennevnte problemstillingene.

– Vi har snakket med rådet, og de anbefaler at vi ikke skal gjøre noen hasteendringene i lovene våre, så det vi skal gjøre for disse to er å sette ned et utvalg av folk for å se på det.

Jerve forklarer likevel at det ikke vil være aktuelt å se på lovendringer før tidligst våren 2021, ved neste ledervalg. Det vil si utvalget skal ha noen flere tanker klarer innen da.

– Til ledervalget 2.0 skal vi gjøre litt om på formen, men vi har ikke spikret det helt. Vi har styremøte i kveld, så vi finner ut av det da.

I en oversikt Under Dusken har utarbeidet er dette den laveste valgdeltakelsen siden 2015, da Øyvind Bentås vant valget hvor totalt 200 stemmer ble avgitt.

SÅ MANGE STEMMER BLE AVGITT UNDER TIDLIGERE LEDERVALG:

2020: Totalt 207 stemmer - ingen vinner

2019: Totalt 241 stemmer - vinner: Frida Jerve

2018: Totalt 328 stemmer - vinner: Eirik Sande

2017: Totalt 382 stemmer - vinner: Tale Bærland

2016: Totalt 279 stemmer - vinner: Gabriel Qvigstad

2015: Totalt 200 stemmer - vinner: Øyvind Bentås

2014: Totalt 271 stemmer - vinner: Per Fridtjof

2013: Totalt 265 stemmer (første valg), 278 stemmer (andre valg) - vinner: Øyvind Lunke