AKKS dyrker kreativ ungdom i Trondheim

Undervisning i musikk må ikke være forbeholdt Youtube eller lange bachelorgrader.

I slutten av februar var det duket for workshop for aspirerende musikere i Trondheim i lokalene til musikkteknologi ved NTNU, der de hadde stilt med både utstyr og datamaskiner – alt var lagt til rette for at de sultne deltakerne. I regi av Akks Trondheim fikk deltakerne, i alderen 20-30 år, trening på mange nivåer innen musikkproduksjon. Det hele ble styrt av instruktør Jenny Hungnes.

To fornøyde deltakerne var Lisa Løve og Olai Wanvik, medlemmer av punkrockbandet Ice Cream for Astronauts.

– Vi har vært aktive i to og et halvt år, men vi er her for å tilegne oss mer kunnskap. Så langt er vi svært fornøyde med kurset, forteller Løve.

Sårt mangel på kvinner

Akks er en frivillig musikkorganisasjon som jobber blant annet for kjønnsbalanse i alle ledd innen musikken, noe Hungnes viser stort engasjement for. Det er også muligheter for bandøving, læring av instrumenter, låtskriving, produksjon og diverse kurs. Prosjektet startet i Oslo på Blitzhuset i 1982, og hadde som hovedmål å lære kvinner å spille musikk, og ikke minst spille sammen. Siden da har de åpnet lokaler rundt om de fleste store byer i Norge, og er i dag en ledende skikkelse innen utviklingen av kvinnelig musikk.

– Jeg ønsker sterkt at vi skal inkludere flere kvinner innen musikkproduksjon, da de per dags dato utgjør kun to prosent av profesjonelle produsenter, forteller Hungnes.

Foto: Kristian Storehaug

Ønsket om å bringe flere kvinner inn i musikken er ikke ment å gå ut over mannlige artister, og det er åpent for alle og enhver hos Akks. Det feministiske fokuset promoteres i større grad gjennom festivaler som “Feminalen” og kurs som “LOUD” - sistnevnte er en bandleir der kvinner og transpersoner i første omgang prioriteres. Derimot er alle kjønn mer enn velkomne til å delta på diverse DJ-kurs, musikkteknologi og bandøvinger som utspiller seg flere ganger årlig.

Workshopen ledes av Akks sitt verdisyn og mål – nemlig en normbrytende og nytenkende visjon om kjønnsbalanse og inkludering i musikkindustrien. Denne visjonen baserer seg på å vike fra normalen og instruktør Hungnes er positivt innstilt.

– Vi har i år flere kvinnelige deltakere enn vanlig, noe som er flott å se!

En kompleks prosess bærer frukter

Det er ikke til å stikke under stol at det er en komplisert affære å lære seg et instrument eller produksjon av musikk på PC, men prosessen blir både lærerik og morsom i riktige omgivelser.

Med avslappende lokaler og positive sosiale miljø ønsker Akks å legge til rette for en god læringsarena med mange muligheter for videre utvikling av eget talent, eller bare å stifte nye bekjentskap. Tilbudet er åpent for alle, så dersom du har et brennende ønske om å utvikle dine musikalske sider er mulighetene mange hos Akks.

– Jeg håper flest mulig studenter vet om oss, og tar oss i bruk. Vi har veldig billige øvingsrom og kurs, forteller daglig leder for Akks Trondheim Emely Waet.

Det mangler heller ikke på mulighetene rundt å stifte bekjentskap eller bygge ut sitt musikale nettverk hos Akks, da de har stor pågang av blant annet band, produsenter og andre ivrige musikalske sjeler.

– Vi har ganske mange folk innom årlig, 250-300 medlemmer i organisasjonen, mellom 60-70 band og så har vi rundt 150 som deltar på diverse kurs, nevner Waet fornøyd.