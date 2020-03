Det er ikke så mange som driver med oldschool hiphop lengre, da er det bra at Tøyen Holding lever.

Østkantrappens redning er ute med ny skive og jeg har gledet meg til denne lenge. Tøyen Holding har etter den selvtitulerte førsteskiva rukket å få et rykte innen norsk hiphop og jeg kan si at det var regelrett hype rundt slippet av andreskiva. I en hiphopverden der flere og flere lener seg mot trapen og poppen føles denne plata som et friskt pust i den norske hiphop-scena.

Tøyen Holding 2 føles på mange måter som en forlengelse av det første albumet. Oppskriften er den samme og skiva skiller seg ikke merkbart ut fra den første, hverken i form eller farge, men dette funker jo som bare det, så hvorfor endre på en suksessoppskrift?

Les også: SiT får selv en kyniker til å smile.

Fredfades briljerer med sine tilbakelente og relativt enkle beats. Skiva er full av lekre samples og nesten jazzete rytmer med lav bpm. Kombinerer du dette med med Mest Seffs rolige, men hardtslående bars backa opp av førstnevnte, har du oppskriften på hvordan Tøyen Holding bygger gode låter. Skiva er full av disse så her er det bare å lene seg tilbake, “sip’e Grappa” og nyte de snaue 50 minuttene med solid digging.

Etter en del gjennomlyttinger er det en ting du legger merke til, nemlig at Tøyen Holding 2 ikke handler om noenting. Til tross for at tekstene er både morsomme og gjennomtenkte, for gutta har tross alt en “ressurssterk omgangskrets”, er det ikke noe videre mening med tekstene. Det er ingen politisk agenda eller dypere budskap de ønsker å nå ut med. Barsa handler kort sagt om hvor ufattelig kule Tøyen Holding er. Det rare er bare at dette ikke gjør musikken noe dårligere, snarere tvert i mot. De har en stil og de kjører den helt ut uten å holde noe tilbake og det er noe veldig behagelig med det.

Les også: Den nye UKEsjefen er sikker på at UKA-21 blir en suksess.

Kort oppsummert er skiva satt sammen av 14 sterke låter som alle handler om at denne gjengen fyrer, puler og drikker mer dyr vin enn alle du kjenner. Kvaliteten her ligger i den utrolig gode sammensetningen av morsomme rim og digge beats. Fredfades og Mest Seff er kongene av sammenligninger og det er vanskelig å ikke sitere dem når man diskuterer det. “Flyter som en streiting med Breitling”, “Jeg er street, du er vert som Lil’ Uzi” og “Banger som Oluf” er noen av mange oppfinnsomme eksempler albumet byr på. Dette underbygger bare saken. Tekstene gjør Tøyen Holding.

Kule collabs med Vaular og Shirag, pluss et gjenhør med Kingskurkone gir det lille ekstra til skiva. Det er gøy å høre velkjente artister snakke Holdings språk med sin egen stil, spesielt hvordan sistnevntes helt særegne flow og ganske lyse stemme synergerer så bra med de taktfaste slagene til Tøyen Holding. Vi får også høre fra en litt mystisk karakter som kaller seg Ivar Strå. Fet type.

Les også: Det er dyrt å være norsk i Åre.

Tøyen Holding 2 sementerer den nå velprøvde stilen gutta kjører og er en sikker vinneroppskrift. Du kan ikke trå feil med denne skiva på fester med fete folk som setter pris på god hiphop. Mine personlige favoritter er «Pause fra pausen», «Parkeringsplass på Alnabru» og «Smooth operatør», jeg gleder meg til jeg får vinylen i posten. I mellomtiden ønsker jeg alle som leser dette god lytting.