Dyrt å glemme en regning fra Lånekassen

Lånekassen tar syv ganger mer for sine purregebyr enn det private aktører har lov til å kreve, melder Aftenposten.

Aftenposten skriver at om en glemmer å betale regningen fra Lånekassen må man ved første purring ut med 280 kroner i purregebyr. Deretter ligger andre purring på 490 kroner. Samtidig kan private inkassoselskap aldri ta mer enn 70 kroner i purringegebyr.

Nå har det kommet et lovforslag fra regjeringen om å halvere beløpet private inkassoselskap kan ta. Ettersom Lånekassens gebyrer ikke er fastsatt etter inkassoloven, vil de ikke bli påvirket av en eventuell lovendring. Lånekassen kan derfor fortsette å kreve skyhøye summer for å sende automatiserte purringer.

Foto: André Torvestad Smilende, men skeptiske: Solveig Tellevik, Emilie Kildal og Runar Løkkas synes purregebyrene var overraskende dyre.

Skeptiske studenter

Lærerstudentene Emilie Kildal, Solveig Tellevik og Runar Løkkas reagerer på at Lånekassen tar mer enn de burde i forhold til administrative kostnader og mener purregebyret burde være lavere.

– Plikten til å betale tilbake studielånet er ikke større enn andre lån, men straffen er jo tydeligvis større. Slik burde det ikke være, sier Løkkas.

De er tydelige på at større straff ikke gir større motivasjon, samtidig som de mener at et visst gebyr er på sin plass.

– Man har jo et ansvar for å betale tilbake lånet, sier Kildal.

Andre som reagerer er Regine Westhagen og Marie Vagle. De synes at synliggjøringen av purregebyret burde vært tydeligere, da ingen av dem hadde fått med seg at det var så høyt.

– Det burde vært som på biblioteket. Der er det veldig tydelig, sier Westhagen.

Foto: André Torvestad Greit med høyt gebyr: Magnus Nymo og Sverre Narum synes det er en større plikt å betale tilbake til Lånekassen enn andre.

– Det er et snilt lån med mange muligheter for betalingsutsettelse. Gebyret kan likevel senkes litt, sier Nymo

Norsk studentorganisasjon vil bort fra dobbel straff

Leder for Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, mener det er urimelig at Lånekassen skal ta opptil syv ganger større gebyr enn private aktører.

– Man har lik plikt uansett lån. Alle kan glemme å betale en regning og da blir det feil med en så stor straff, sier Øien.

Øien forteller at Norsk studentorganisasjon vil følge med på hva som skjer med saken og deretter være flinke til å jobbe for å redusere gebyret.

– Måten Lånekassen argumenterer på i denne saken minner veldig om argumentasjonen Lånekassen hadde når de økte rentepåslaget fra 1% til 1.25%, bemerker Øien avsluttingsvis.

Vi kontaktet Lånekassen for å få svar men de hadde ikke anledning til å svare på spørsmålene våre.