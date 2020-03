Dette er det nye UKEstyret

Etter UKEsjef Max Meinich annonserte styret for UKA-21 på onsdag har vi blitt litt bedre kjent med dem

Onsdag kveld annonserte Meinich nye UKEstyret for UKA-21. Størrelsen på styret forblir den samme som for UKA-19. Etter et tett samarbeid med UKEstyret for UKA-19 har han nå offentliggjort hvem han skal samarbeide med de neste 2 årene.

– Sammensetningen av styret er veldig, veldig bra. Det ser kjempeflott ut. Det er en gjeng flotte mennesker med forskjellige styrker jeg tror kommer til å fungere veldig godt sammen mener han.

Flere av de nyopptatte UKEfunkene deler Max sin visjon om at UKA-21 skal huskes som noe godt for alle det berører.

Adminsjef: Guro Prestegårdshus

Foto: Privat

– Jeg ønsker å være en person de frivillige kjenner og kan ta kontakt med. Det er veldig fint å få vervet, og jeg er veldig takknemlig, sier hun.

Hun sier at det blir viktig for henne å klare å holde oversikt over de forskjellige gjengene.

Arenasjef: Adrian Allum Padget

Foto: foto.samfundet.no

Adrian er 22 år og studerer kommunikasjonsteknologi. Siden høsten 2017 har han vært med i Regi, og dermed automatisk blitt tatt opp til både UKA-17 og -19, og de siste 2 årene har han vært lysmester.

– Jobben til arenasjef å sørge for et heftig show i Dødens Dal, lage masse kule opplevelser, og å gjøre UKA større.

Han legger vekt på at UKA-19 har skapt et godt grunnlag med en rekke endringer i Dødens Dal, men at flere av disse fortsatt kan forbedres. Han stiller seg også positiv til å videreføre forsøket på å føre strøm til Dødens Dal for å slippe å bruke dieselaggregat som tidligere UKEr har fått kritikk for. Adrian forteller at han ble utrolig lettet da han fikk telefonen fra UKEsjef om vervet, og at han har spekulert i flere uker på hvordan styret kommer til å se ut.

Under UKA-19 fikk festivalen kritikk for å være lite miljøvennlig.

Driftsjef: Annika Taule

Foto: foto.samfundet.no

Annika er 21 år, og studerer industriell økonomi og teknologiledelse på andreåret og har vært med i UKA to ganger tidligere. I UKA-17 var hun servitør i selskap, og ble selskapssjef i UKA-19. Nå har hun ansvaret for selskap, og alle de andre gjengene som skal drifte Samfundet under UKA, slik som byggeprosjektet, vertskapet, og profileringen.

– Jeg vil være med å skape en arena for flere studenter hvor flere føler seg inkludert og kan være med å skape et felleskap.

Hun gleder seg mye til tiden fremover, selv om det kommer til å bli 2 år med mye jobb.

Kultursjef: Live Wermundsen Mork

Foto: Privat

– Jeg ønsker å lage et bra kulturprogram slik at alle som jobber med det og opplever det blir fornøyde.

Hun gleder seg masse til de neste 2 årene og til å gjøre en god jobb.

PR-sjef: Maren Johanne Mood

Foto: Torstein Olav Eriksen

Maren er 23 år gammel og studerer bygg- og miljøteknikk. Hun stilte selv som UKEsjef på valget 29. januar og kom videre til andre valgrunde, men tapte til slutt til Meinich. I UKA-19 var hun markedsføringskoordinator og ansvarlig for UKEtoget, et ansvar hun har fått igjen. I tillegg har hun erfaring fra studentfrivilligheten som leder i linjeforeningen H.M. Aarhønen. Som PR-sjef vektlegger hun arbeidet med å få til gode avtaler, holde de gamle bærekraftige , å samarbeide med partnere og å gjøre UKA synlig.

– Jeg kjenner litt på en ærefrykt, det er veldig gøy, men også litt skummelt. Jeg vil jobbe enda mer med å spre UKA og UKEfølelsen til hele byen.

I denne forstand mener hun UKEtoget en suksess som hun gleder meg til å gjenta.

Økonomisjef: Guro Larsen

Foto: Privat

– Jeg vil sette fokus på at UKA skal være en arena der alle er involvert, en festival og et møtepunkt for alle, der åpenhet og ærlighet står sentralt.

Hun er både spent og nervøs, men mest glad og interessert i tida som kommer, og gleder seg til å bli kjent med resten av UKEstyret.