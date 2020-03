NTNU-studenter ikke immune mot koronakaos

Koronaviruset har satt store deler av verden i kriseberedskap. Norske utvekslingsstudenter blir også påvirket av utbruddet.

Mange norske utvekslingsstudenter i år havnet i en vanskelig situasjon etter spredningen av det smittsomme lungeviruset korona, også kalt COVID-19. Utbruddet har ført til stenging av flere universiteter og utsettelse av semestre i land med høy smittefare.

Tobias Skjelvik er en av NTNUs utvekslingsstudenter som har blitt påvirket av virus-utbruddet. Han studerer datateknologi, og var i høst på utveksling i Beijing. Etter utbruddet av koronaviruset har Skjelvik denne våren ikke fått lov til å reise tilbake til universitetet.

Fikk ikke komme tilbake til campus

Skjelvik var på reise i Kina da viruset brøt ut. Han forteller at han ikke var bekymret for viruset da han først fikk høre om det.

– Utbruddet begynte i desember, men det hadde allerede vært et utbrudd av en annen sykdom tidligere den høsten som hadde blåst fort over. Vi var derfor ikke så veldig bekymret.

Han forteller at de skjønte at det nå var snakk om noe mer alvorlig, blant annet på grunn av økningen i maskebruk i Kina.

– I midten av januar gikk det fra normal bruk av maske til at plutselig veldig mange hadde det. Dette skjedde nærmest over natta.

På reisen fikk Skjelvik en mail fra universitetet i Beijing om at han ikke skulle komme tilbake til campus. De ba også studenter som befant seg utenfor Kina om å ikke reise inn i landet igjen.

– Jeg dro hjem, siden jeg ikke hadde noe sted å være.

Han forteller at universitetet han går på i Beijing har brukt kort tid på å komme opp med et effektivt undervisningssystem etter utbruddet.

EFFEKTIVT: Koronaviruset har ikke satt en stopper for undervisningen. Foto: Per Arne Skjelvik

– Vi er i gang med semesteret online. Jeg er overrasket over hvor god undervisningen over nett er.

Universitetet bruker et interaktivt system, hvor studentene blant annet kan «rekke opp hånda» og komme med spørsmål. Dette sier han har ført til at engasjementet for undervisningen har økt.

– Det er også minst like mye arbeid online som vi har hatt tidligere med vanlig undervisning.

Han mener universitetet gjør alt de kan for å gjøre situasjonen så overkommelig som mulig for studentene.

– De sender oss for eksempel mailer med informasjon om hva vi kan gjøre mens vi er i karantene på hyblene. De sender til og med ut daglige treningsvideoer, sånn at studentene kan holde seg aktive.

Tror det er trygt å reise tilbake

Da Skjelvik kom hjem ble han ikke kontaktet av noen angående korona.

– Etter det ble noen i familien min syke, så de måtte testes i tilfelle jeg kunne være en skjult smittebærer. Det var heldigvis falsk alarm.

Han forteller at han har blitt informert av utvekslingskontoret om muligheten til å avbryte utvekslingsåret.

– Det er et tilbud alle som var på utveksling i de sterkt rammede landene har fått.

Likevel har han planer om å reise tilbake så fort han får muligheten.

– Jeg har et inntrykk av at de har situasjonen under kontroll i Beijing nå. Jeg tror det skal være trygt å reise tilbake.

Prorektor for utdanning Berit Johanne Kjeldstad ved NTNU sier de har løpende kontakt med studenter i risikoland.

– Vi ber studentene på utveksling forholde seg til lokale retningslinjer i det landet de er. Vi vurderer hele tiden om vi skal be dem komme hjem eller ikke.

27. februar sendte NTNU ut instrukser på Innsida om at studenter og ansatte som har oppholdt seg i høyrisikoland for smitte må oppholde seg i karantene i 14 dager etter at de har returnert til Norge. Prorektor Kjeldstad utdyper valget:

– Dette er gjort på bakgrunn av at vi er en stor institusjon, og vi ønsker å være føre var. Vi følger med på Utenriksdepartementets råd og krav, men også på hva andre store instanser rundt oss gjør, sier Kjeldstad.

Hun forteller at NTNU har en sentral beredskapsstab som vurderer situasjonen fra dag til dag. De har ennå ikke bedt noen studenter om å reise hjem, men råder dem til å høre på lokale myndigheter.

– Vi har ikke blitt pålagt å innføre denne beslutningen, men dette er vår vurdering som er gjort på bakgrunn av en helhetsvurdering.

Reiste i Kina under utbruddet

Jakob Vaardal er også utvekslingsstudent fra NTNU, og har studert i Sør-Korea det siste semesteret. Han var i Kina sammen med Tobias Skjelvik på reisen som varte i underkant av to uker. Han forteller at de befant seg i Hong Kong da koronaviruset kom opp i media, og de merket fort at situasjonen eskalerte mens de reiste videre inn i landet.

– Da vi kom begynte de å stenge ned byer i Kina, og nå var det flere og flere byer som ble stengt av. Vi måtte vurdere om vi kunne fortsette reisen, for det var en mulighet for at vi kunne bli stengt inne.

Da reisefølget kom til den kinesiske storbyen Guilin merket de tydelig hvor mye som hadde forandret seg siden de ankom Kina.

– Alt var stengt i byen, og gatene var tomme. De aller fleste holdt seg inne i husene sine, selv om vi var langt borte fra de verste utbruddene.

SMITTEFARE: Vaardal i Kina.

Vaardal forteller at han og reisefølget hans spurte lokalbefolkningen om hvorfor det var så tomt.

– Vi fikk vite at folk hadde hørt på TV at de burde holde seg inne. Dette er en by på 13 millioner mennesker, og den var blitt en spøkelsesby. Det var utrolig tomt.

På hotellet opplevde de virkningene av koronaviruset på nært hold.

– Resepsjonistene tok temperaturen på oss to ganger om dagen, og desinfiserte hele hotellet to ganger daglig. Dette hadde regjeringen pålagt alle hoteller å gjøre.

De fikk vite at regjeringen hadde anbefalt alle hoteller å stenge, og bestemte seg for å reise hjem.

Dro tilbake til Norge

Vaardal forteller at reisen ut av Kina var en helt spesiell opplevelse.

– Da vi skulle reise kjørte vi på hovedveien ut til flyplassen. Det var en femfeltsvei som vi kjørte på i flere kilometer, men vi var de eneste der. Det var ikke en bil på veien.

Da de kom til flyplassen var den også helt tom.

– Det var bare vårt fly som skulle gå fra flyplassen. Det virket som de hadde åpnet bare for å slippe oss ut.

Vaardal hadde tenkt å reise tilbake til Sør-Korea for å starte semesteret, men bestemte seg for å reise hjem istedenfor.

– Jeg så at flere og flere ble smittet. Det har vokst til et stort utbrudd i Sør-Korea nå, og det har vært flere tilfeller av smitte på universitetet mitt.

Etter å ha spurt NTNU om hvilke muligheter han hadde, fikk han vite at han kunne begynne på NTNU igjen i mars. Vaardal har istedenfor bestemt seg for å ta undervisningen fra Seoul National University over nett her i Norge.

– Jeg velger heller online-undervisning, i hvert fall i noen uker mens jeg venter og ser hva som skjer. Så satser jeg på å komme tilbake til Sør-Korea i april.

– Studenter kan bli rammet

Prorektor Kjeldstad sier man ikke kan vite sikkert ennå hvordan koronaviruset kommer til å påvirke studenters studieløp.

– Det kommer an på hvor lenge dette varer. Jeg ser ikke bort ifra at det er noen studenter som kan bli rammet, og at utvekslingsåret ikke blir sånn som de hadde tenkt. Flere institusjoner i høyrisikoland tilbyr nå nettbaserte studier for å forhindre smitte, slik som ved Skjelviks universitet i Beijing.

– Mange studenter er i disse landene fortsatt, og for dem er det fortsatt mange uoppklarte spørsmål. Det kan vise seg at man ikke får gjennomført utvekslingsåret sitt. Da tar vi det fra dag til dag.

Når det kommer til lånefinansiering og studielån mener hun at det må gjøres individuelle vurderinger for hvert tilfelle. En konsekvens av utbruddet som berører flere studenter er at NTNU har avlyst eller utsatt alle ekskursjoner til høyrisikoland, som blant annet Kina, Japan, Sør-Korea og Italia. Kjeldstad sier at turer til såkalte «gråsoneland» vil kunne bli tatt en vurdering på.

–Det går ikke ekskursjoner til høyrisikoland nå. Det er mer problematisk med land som ikke står på denne listen ennå. Vi vil ikke planlegge noe som kan utgjøre en risiko.

Kjeldstad mener det også er vanskelig med land som ennå ikke står på høyrisiko-listen. Hun ber studenter være føre var og følge med på hvordan situasjonen utvikler seg før de drar på reise.

– Studenters og ansattes helse står øverst for oss. Vi kan ikke vite hvilke land som kommer til å være høyrisiko om en uke.

Flere studenter som har planlagt ekskursjon har nå blitt nektet å reise, men har ikke fått pengene tilbake for de som har forhåndsbetalt utgifter.

– Vi kommer til å prate med de ulike fakultetene om hvordan vi kan komme fram til et kompromiss om hvordan dette skal dekkes. Vi vil strekke oss så langt som er fornuftig, men vi snakker om mange studenter, og vi har ikke nok oversikt til å kunne si helt bestemt hva vi skal gjøre ennå.

Hun forteller at utfordringen ligger i hvordan forsikringsselskapene stiller seg til Utenriksdepartementets retningslinjene.

– Vi kan ikke si at det ikke blir noen kostnad for studentene, men vi vil se om vi kan kompensere på noen måte. Dette har vi veldig fokus på, og vi har veldig stor forståelse for at studentene blir fortvilte.

Problematisk master

Per Øyvind Valen er på sitt siste året på produktutvikling og produksjon. Vårsemesteret 2020 skulle han til Shanghai Jiao Tong University (SJTU) for å skrive ferdig sin masteroppgave. Nå er han usikker på om han kommer til å få lov til å reise.

– Da jeg først fikk vite om utbruddet lot jeg være å tenke på det, siden jeg hadde gledet meg så mye til dette. Jeg var sikker på at det ikke skulle ha noe å si for meg.

Han hadde fortsatt planer om å reise i februar, helt til universitetet i Shanghai sendte mail om at semesteret var utsatt på ubestemt tid.

I MØRKET: En uforutsigbar framtid for masteren.

Valen har ikke planlagt å ta fag på universitetet i Shanghai, men skulle dra for å gjennomføre et prosjekt til masteren sin på Green Energy Lab ved SJTU. Han tror derfor han har større mulighet enn mange andre for å kunne reise.

– To måneder i Shanghai vil kanskje være nok for min del.

Hvis jeg skulle tatt fag på universitetet ville jeg nok droppet planene om det nå, og heller bare gått på NTNU i vår. Det som bekymrer han mest er hvordan avbrytelsen kan komme til å påvirke masteren.

– Dersom SJTU holdes stengt hele semesteret, og jeg da ikke får utført eksperimentet mitt, så blir masteren min ekstremt mye dårligere. Det blir master uansett, men den blir ikke så veldig interessant, tror jeg.

NTNU vil tilpasse seg situasjonen

Valen sier han har stor forståelse for at NTNU ikke kan si hva de skal gjøre ennå.

– Det er en fryktelig vanskelig situasjon, og NTNU sitter like mye i mørket som jeg gjør. Jeg skjønner det er umulig for dem å ha ordentlig kontakt med og oversikt over alle universitetene studenter utveksler til. At de kun forholder seg til offentlig informasjon er forståelig. Han synes det er bra at NTNU ikke har nektet han å reise ned igjen.

– Det er fint at de ikke blander seg for mye i det valget. De har så klart frarådet meg fra å reise, men det er fortsatt mitt valg.

Selv om han synes det er viktig at NTNU tar forholdsregler rundt mottakelse og sending av studenter på utveksling og ekskursjon, synes han at universitetet burde huske på hvor viktig dette er for studentenes motivasjon og samhold.

– Jeg har et inntrykk av at NTNU ikke er spesielt behjelpelige med å la studenter reise på ekskursjonen uten midlene fra NTNU. Mange kan ikke reise fordi de vil miste obligatorisk undervisning når de kommer tilbake, dersom de må sitte i karantene. Dette er veldig synd.

I mellomtiden venter på mer informasjon sier Valen han vil fokusere på å tilpasse seg situasjonen.

– Jeg vil prøve å glemme Kina og heller fokusere på at jeg jo er veldig glad i Trondheim og vennene mine her. Det finnes jo mange verre steder å tilbringe et uplanlagt semester enn i Trondheim.