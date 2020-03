En sann historie basert på en løgn

The Farewell er en historie om løgner, tradisjoner og hva det vil si å være en familie.

Regissør: Lulu Wang

Spilletid: 100 min

The Farewell følger kinesisk-amerikanske Billi og hennes familie etter at de får vite at Billis bestemor har kreft og er døende. Som skikken gjerne er i Kina velger familien å holde informasjonen om sykdommen hemmelig for bestemoren. For å kunne ta farvel med bestemoren bestemmer familien for å arrangere bryllup for Billis slektning slik at de alle kan ha en grunn til å møtes igjen uten å bekymre bestemoren. Filmen er basert på en ekte historie fra filmskaper Lulu Wangs liv, og løgnene som er utgangspunktet for handlingen er hentet fra hennes egen familie.

Filmen tar for seg mange viktige temaer og utforsker temaer som sorg og identitet, samt hva det vil si å være i limbo mellom to ulike kulturer. Konflikten Billi går gjennom er en konflikt mellom de vestlige perspektivene hun har fått gjennom å flytte til Amerika og de østlige perspektivene som er en del av den kinesiske familiens tradisjoner. Krisen Billi føler i draget mellom de to identitetene og hennes fortelling om å flytte fra hjemlandet er rørende og viktig. Måten sorg er portrettert på utmerker seg som et sterkt element i filmen, hvor man får se hvor ulik denne prosessen er for de ulike familiemedlemmene. I tillegg er kinematografien pen å se på, og det er mange scener i filmen som har tatt interessante valg når det kommer til perspektiver og bevegelse.

Selv om temaene i filmen er viktige, virker det likevel til tider som Wang har holdt noe tilbake når det kommer til det emosjonelle i filmen. Dette kan være fordi det er basert på hennes eget liv og hun vil vise historien på en respektabel måte, men det gjør også at man sitter igjen med en følelse at man ikke fikk altfor mye nytt ut av filmen. Moralen rundt konflikten mellom det å fortelle bestemoren om sykdommen og de kinesiske tradisjonene kommer aldri helt fram i bildet, og avslutningen gjør at man sitter igjen med en følelse at man ville ha noe mer.

Awkwafina gjør en strålende jobb i rollen som Billi, og hennes rolle står igjen som et sterkt høydepunkt i filmen. The Farewell er en ny måte å se Awkwafina på ettersom hun hovedsakelig har vært med i komedier tidligere. Et annet høydepunkt er å kunne se forholdet mellom Billi og bestemoren blomstre, og gjør at man får lyst til å ringe besteforeldrene sine etter filmen.

The Farewell har premiere 13. mars på Trondheim kino.