Ledervalget går som normalt

I forkant av dagens samfundetledervalg var det fem forhåndsmeldte kandidater til vervet. Leder Frida Jerve oppfordret studenter til å møte, med noen forholdsregler.

Disse har meldt sitt kandidatur: Jacob Sjødin Alder: 22 år

Studerer: Master i matematikk

Fra: Oslo

Tidligere verv på Samfundet: 3 år aktiv i Regi, nestleder i revy UKA-19, også med i revygruppa under UKA-17. Gina Eckhoff Alder: 21 år

Studerer: Integrert master i samfunnsøkonomi

Fra: Oslo

Tidligere verv på Samfundet: 2,5 år aktiv i Markedsføringsgjengen, det siste året som gjengsjef. Ingvild Oxaas Wie Alder: 24 år

Studerer: Går femte året på kommunikasjonsteknologi

Fra: Mo i Rana

Tidligere verv på Samfundet: Økonomiansvarlig i KSG, økonomiansvarlig i UKA-17 økonomiansvarlig for gjengsekretariatet og regnskapssjef i UKA-19. Jakob Oseid Alder: 23 år

Studerer: Bachelor i politisk økonomi.

Fra: Oslo

Tidligere verv på Samfundet: 2 år i Kafe- og Serveringsgjengen. Er nå med i Styrets Debattkomité. Karen Mjør Alder: 24 år

Studerer: Lektor i samfunsfag

Fra: Hardanger/Stord

Tidligere verv på Samfundet: Vært med i Snaustrinda Spelemannslag. Kurs og foredrag ansvarlig UKA-19. Medlem i styrets debattkomite. Nå debattansvarlig i Samfundsstyret.

I en facebook-post tirsdag formiddag opplyser Studentersamfundet at kveldens ledervalg vil gå som normalt, til tross for spørsmålet om smittespredning av korona. Tidligere i dag ble studentene ved Øya og Tunga campus sendt hjem, og undervisningen avlyst ut dagen grunnet en uavklart smittesituasjon. Samfundet oppfordrer likevel til å ta forholdsregler, og dersom man har fått bekreftet at man er smittet, mistenkes å være smittet, eller har hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle, bes man om å holde seg hjemme fra valget.

Leder ved Studentersamfundet Frida Jerve kunne fortelle Storsalen tirsdag kveld før ledervalget at Styret og Finansstyret vurderer situasjonen daglig.

Tre kandidater stiller på nytt

Da Storsalen var samlet til ledervalg tordag 27. februar, fikk ingen av kandidatene de nødvendige 50 prosent av stemmene som skal til for å bli valgt som ny leder av Studentersamfundet. Dermed blir det nyvalg, der nye kandidater står fritt til å melde sitt kandidatur.

Av de så langt fem forhåndsmeldte kandidatene, deltok tre på første runde av ledervalget: Gina Eckoff og Ingvild Oxaas Vie, som fikk flest stemmer i første runde, og Jacob Sjødin.

Sjødin kom på tredjeplass i første avstemning, og gikk dermed ikke videre til andre del av utspørringen, til tross for at han fikk bare 3 stemmer mindre enn Vie (se faktaboks nederst i saken).

Det ble under ledervalget fremmet kritikk mot valgordningen, som gjør at kandidaten som kommer ut på tredjeplass i første avstemning blir luket ut uavhengig av hvor mange stemmer som skiller hen fra andreplassen. Dette ble også problematisert under vinterens UKEsjefvalg. Der var det hele åtte kandidater som stilte, men det var like fullt bare to av dem som gikk videre til andre runde med utspørring.

– Fant ikke min kandidat ved forrige valg

Det er også to nye forhåndsmeldte kandidater: Karen Mjør og Jakob Oseid.

Oseid forklarer at endringer av framtidsplaner gjør at han stiller nå.

– I utgangspunktet skulle jeg ikke være i Trondheim til høsten, men jeg føler at jeg verken er ferdig med Trondheim eller Samfundet, sier Oseid.

Han følte at ingen av kandidatene ved forrige runde sto for akkurat det han synes var viktig. Til slutt var det kjæresten som overbeviste ham om å stille.

Mjør har lenge vurdert å melde sitt kandidatur. Hun angrer på at hun ikke gjorde det ved forrige valgrunde.

– Jeg tenkte at dette var noe jeg kunne vente med til neste år. Når ingen ble valgt, så jeg muligheten til å stille, sier Mjør.

Dårlig oppslutning på første ledervalg

Det forrige ledervalget var preget av dårlig oppslutning, med så lite som 205 stemmende medlemmer i salen etter andre utspørring.

For å bøte på dette, og forsøke å gjøre valget mer appellerende til en større andel av medlemsmassen, er det gjort noen justeringer før det nye valget. Ifølge nåværende Samfundetleder Frida Jerve, skal kandidatene ved kveldens ledervalg få noen forhåndsstilte spørsmål, i tillegg til at de har bedre tid i åpningsappellen.

Kandidatene vil også få noen case-spørsmål som skal besvares kun ja eller nei. Etter dette kommer det til å åpnes for spørsmål fra salen.

– Vi håper at dette vil få fram forskjeller mellom kandidatene, sier Jerve.

Har du ikke mulighet til å være tilstede ved valget, vil det strømmes på Samfundets nettside og Youtube-kanal.



I tillegg kommer Under Dusken med oppdateringer direkte fra valget utover kvelden!