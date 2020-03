Studenter sendes hjem etter uavklart smittesituasjon

NTNU sender hjem studenter ved Øya og Tunga grunnet uavklart situasjon omkring korona-smitte

Saken er oppdatert med ny informasjon (16:54).

Skjermbilde postet i facebookgruppa for 2016-kullet i medisin.

Samtlige studenter ved de to campusene ble sendt hjem tirsdag formiddag, og all undervisning ble avlyst ut dagen.

Ifølge en melding postet på NTNUs internsider Innsida, adressert til studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, er det ikke snakk om et påvist smittetilfelle. Evakueringen betegnes som et sikkerhetstiltak inntil situasjonen er avklart.

Til NRK kan NTNU nå bekrefte at de mistenker at studenten kan være smittet av viruset. Smittekilden antas å være nære pårørende av vedkommende. De pårørende har fått påvist koronainnfeksjon.

Dekan Björn Gustafsson forteller til UA at svarene på testen som den smittemistenkte student har avlagt vil trolig framstilles enten tirsdag ettermiddag eller kveld. Hvis restulatene skulle vise seg å være negative vil Gustafsson og smitteoverlegen i Trondheim kommune ta en vurdering på om studentene kan vende tilbake til sine respektive campus onsdag morgen.

Adressa og Nidaros.no omtaler også om saken. Det ble tidligere meldt at alle studenter ved NTNU skulle sendes hjem, men ifølge kilder UD har snakket med som befinner seg på Gløshaugen er det ikke gitt noen beskjed om dette til studentene på campuset enda. I en tidligere Innsida-melding til studenter og ansatte står det at alle studenter ved NTNU sendes hjem, men dette er blitt endret til studenter ved Øya og Tunga i ettertid.

Det oppfordres videre i Innsida-meldingen til å følge med videre på NTNU-retningslinjer og det som ligger ute på nettsidene til Folkehelseinstituttet.







Undervisning ved NTNU går som normalt

I en melding postet til Innsida adressert til alle studentene ved NTNU opplyses det at undervisningen kommer til å gå som normalt ut dagen, unntatt ved Øya og Tunga.

Det opplyses også om at omtalen i flere medier om at alle NTNUs studenter skulle sendes hjem skal være rettet opp i.

I en melding til alle studenter sier NTNU at undervisningen ikke avlyses på andre campus enn de to som studentene allerede er sendt hjem fra.

Beskjed postet i et medisinfag fra beredskapsledelsen ved NTNU.

Saken oppdateres.