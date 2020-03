Samfundet holder åpent i helga, men med begrenset kapasitet

Arrangementer utsettes og kapasiteten reduseres på grunn av smittefare.

Les deg opp på tiltakene NTNU og andre universiteter i Norge tar i møte med koronaviruset her.

På grunn av smittefare knyttet til koronaviruset reduserer Stundentersamfundet i Trondhjem antall besøkende og utsetter arrangementer som skulle holdes denne helga. Huset vil holde åpent, men det vil bare være en kapasitet på 500 personer.

Det vil altså ikke bli Rocky Horror Picture Show, konsert med Fay Wildhagen, konserter på Knaus eller avholdt Samfundsmøte, det opplyser leder ved Studentersamfundet Frida Jerve til Under Dusken. Hun forteller videre at beredskapsteamet til Samfundet skal møtes igjen på fredag for å videre vurdere situasjonen. Jerve understreker også at ting kan endre seg fort, og at vurderinger gjøres fortløpende.

Konserten med Fay Wildhagen og Rocky Horror Picture Show er utsatt, så inntil videre vil det ikke bli billettrefusjon.

Avgjørelsen kommer på bakgrunn av Folkehelseinstituttes anbefalinger om at arrangementer med mer enn 500 personer bør avlyses.

Kvarteret i Bergen har også iverksatt tiltak, og avlyst to arrangementer i tillegg til at UKEN i Bergen har avlyst en rekke arrangementer, melder Studvest.