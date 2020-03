NTNU iverksetter koronatiltak

NTNU stenger større forelesninger, mens campuser i Oslo og Bergen stenger all forelesningsaktivitet

Saken oppdateres.

Hold deg orientert om NTNUs retningslinjer rundt koronavirus her.

NTNU har vedtatt tiltak

Universitetsavisa melder at større forelesninger med 500 eller flere deltakere skal avlyses, det ble bestemt etter et beredskapsmøte ved NTNU. På møtet ble det besluttet at dersom en ansatt eller student har vært i kontakt med noen med påvist smitte, skal emnet/praksis/studieprogrammet personen deltar på stenges. NTNU sier også at alle arrangementer av ikke-faglig karakter avlyses eller utsettes. Strengere tiltak vurderes fortløpende, opplyses det om.

I går ble studenter ved campus Tunga og Øya sendt hjem, men har i dag fått beskjed om at det er mulig å komme på tilbake på campus etter grundige prøvetakninger og smittevurdering. Det ble opplyst i en melding som kom på innsida.ntnu.no i dag

På tekstmelding til Under Dusken sier prorektor Berit Kjeldstad at de vurderer kapasiteten til å gjennomføre digital undervisning, og at de vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt. Så langt er det kun enkeltfakulteter ved NTNU som har avlyst forelesninger.

Undervisning stenges på flere campuser i landet

Khrono melder at Oslomets og samtlige BI campuser stenger all forelesningsaktivitet, og gjennomfører digital undervisning som kompensasjon. Campuset er fortsatt åpent for studenter og ansatte som vil studere, og samles. Oslomet informerer om at de vil ha på plass digital undervisning så fort som mulig, og senest 23. mars. I tillegg stenger medisinsk fakultet ved UiB all undervisning fra i dag, melder Studvest.

Tidligere i dag meldte Universitas at UiO vil gjennomføre all undervisning med fler enn 100 deltakere digitalt, og at alle arrangementer ved campus avlyses. BI avlyser også samtlige studentarrangementer ved alle sine campuser, meldte Universitas i går.

Hastemøte for alle rektorer og NSO

Khrono skriver onsdag at forsknings- og høyere utdanninsminister Henrik Asheim innkaller alle universitetsrektorene og Norsk studentorganisasjon til hastemøte torsdag, hvor håndteringen av korona-smitten skal diskuteres.

Sen og midlertidig informasjon

Foto: Anonym Dette skiltet møtte arkitekturstudenter som skulle i forelesning idag.

Arkitektstudenter ved NTNU ble bedt om å ikke møte opp på forelesning tidligere i dag. Forelesningssalene var stengt som følge av en mistanke om at flere arkitektstudenter kan ha vært utsatt for smitte, i ifølge kilder Under Dusken har snakket med.

Etter at forelesningene ble avlyst og tegnesalen stengt, fikk studentene beskjed om at det skulle komme mer informasjon om situasjonen klokka 12 i dag. Studentene fikk tilslutt beskjed klokken 14 om at forelesningene midlertidig er avlyst til fakultetet har fått kontroll på situasjonen.

Under Dusken har forsøkt å ta kontakt med Fakultet for arkitektur og design, men har ikke fått noe svar.

Buffeter stengt i Bergen, Sit vurderer situasjonen fortløpende

Studentskipnaden på Vestlandet, Sammen, har ifølge Studvest valgt å stenge buffeter, og gjøre en rekke tiltak for å minske smitterisikoen ved deres kantiner. Sit fortsetter vanlig kantinedrift, men vurderer tiltak fortløpende.

– Vi holder på å vurdere mange tiltak, men ønsker ikke akkurat nå å stenge kantiner. Vi øker heller renholdet, og skifter bestikk oftere. I tillegg vil vi vurdere å gjennomføre ytterligere tiltak i kantiner og treningssenter ettersom situasjonen utvikler seg, forteller kommunikasjonsdirektør for Sit, Halvard Danielsen til Under Dusken.

De har valgt å stenge helsesenteret fordi det er opp til 100 personer ved senteret hver kveld, og at studenter er tett samlet i lokalet. De ønsker også å være mer varsomme på helsesenter for å beskytte de som jobber i helsesektoren, melder Universitetsavisa.

– Om vi hadde hatt et større lokale for helsesenteret ville vi kunne holdt åpent, men det nåværende lokalet er utilstrekkelig, sier Danielsen.

Han trekker fram at dette er en uvant situasjon for Sit, og at de forsøker å holde seg oppdaterte på råd fra kommunen og andre instanser.

Alternative former for gjennomføring av eksamen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim har nå bedt universitetene vurdere alternative eksamensformer for å unngå smitte blant studenter. Aasheim sier til Aftenposten at det er viktig at studenter får avlagt eksamen, og ikke forsinkes i utdanningen sin. Flere hjemmeeksamener kan være et alternativ mener han.

Prorektor ved NTNU Berit Kjeldstad sier til Universitetsavisa at de mottar mange henvendelser fra studenter som er bekymret for eksamen. NTNU jobber med å følge opp rådene fra Utdanningsetaten, og vil vurdere ulike scenarioer for hvordan eksamen kan løses.

Rektor oppfordrer til dugnad

I et brev sendt til de frivillige studentorganisasjonene onsdag, oppfordrer rektor ved NTNU Anne Borg at organiasjonene iverksetter tilsvarende tiltak for egne arrangementer, også de som foregår utenfor campus.

Hun presiserer at alle arrangementer som kan utsettes skal utsettes og at hygienetiltak skal taes på stort alvor. Borg poengterer tilslutt at dugnadsånden i studentfrivilligheten vil komme godt med.

– Studentfrivilligheten er eksperter på dugnad. Jeg har tillit til at dere stiller opp også i denne dugnaden. Helse og sikkerhet først, skriver Borg.