Avlyser større forelesninger ved NTNU

Arkitektstudenter ble møtt med stengte forelesningssaler, og NTNU har nå kommet med tiltak for å begrense smittefaren ved Korona.

Saken oppdateres.

Manglende informasjon om smittefare ved Arkitektstudiet

Arkitekturstudenter ved NTNU ble bedt om å ikke møte opp på forelesning i dag. Forelesningssalene var stengte som følge av at en arkitekturstudent har koronasmitte i familien ifølge kilder Under Dusken har snakket med.

Forelesningene er avlyst og tegnesalen til studiet er stengt da en det kanskje er en student ved arkitketur som er smittet av koronaviruset etter møte med en som har påvist smitte.

Det ble lovet informasjon om situasjonen klokken 12 i dag, men studentene har ikke fått høre mer fra instituttet forteller en kilde til Under Dusken.

Vi har tatt kontakt med instituttet, men har ikke fått noe svar.

NTNU har vedtatt tiltak

Universitetsavisa melder også at større forelesninger med 500 eller flere deltakere skalavlyses etter et beredskapsmøte ved NTNU.

Foto: Anonym Dette skiltet møtte arkitekturstudenter som skulle i forelesning idag.

Les også: Studenter ble sendt hjem fra campuser ved NTNU i går.

I møtet ble det besluttet at dersom en ansatt eller student har vært i kontakt med noen med påvist smitte skal emnet/praksis/studieprogrammet personen deltar på stenges. NTNU sier også at alle arrangementer av ikke-faglig karakter avlyses eller utsettes.

Tidligere i dag medlte Universitas at UiO vil gjennomføre all undervisning med fler enn 100 deltakere digitalt, og at alle arrangementer ved campus avlyses. BI avlyser også samtlige studentarrangementer ved alle sine campuser, meldte Universitas i går.

Les også: Ny leder for Studentersamfundet er valgt.

Studentsamskipnaden stenger helsestasjon

Sit har også iverksatt tiltak for å møte smittefaren. Så langt er det kun helsestasjonen som er stengt, og de velger å holde treningssentre og kantiner åpne, melder Universitetsavisa.

Sit sier de følger NTNUs råd og vil fortsette å vurdere situasjonen fortløpende.

Alternative former for gjennomføring av eksamen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim har nå bedt universitetene vurdere alternative eksamensformer for å unngå smitte blant studenter. Aasheim sier til Aftenposten at det er viktig at studenter får avlagt eksamen, og ikke forsinkes i utdanningen sin. Flere hjemmeeksamener kan være et alternativ mener han.

Prorektor ved NTNU Berit Kjeldstad sier til Universitetsavisa at de mottar mange henvendelser fra studenter som er bekymret for eksamen. NTNU jobber med å følge opp rådene fra Utdanningsetaten, og vil vurdere ulike scenarioer for hvordan eksamen kan løses.