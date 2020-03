Trosset koronasmitte for å redde jugendbygninger

Til tross for påvist koronasmitte blant arkitektstudenter møtte i dag mange opp på demonstrasjonen mot riving av Elgeseter gate 4, 6 og 30b.

Selv etter beskjed om koronasmitte blant arkitektstudentene var det godt oppmøte på demonstrasjonene mot riving av Elgeseter gate 4, 6, og 30b. Fire arkitektstudenter fra 1. og 2. klasse trosset beskjeden om å dra hjem, og deltok på demonstrasjon, men holdt god avstand til de resterende oppmøtte. Til tross for labert oppmøte fra arkitektstudentene var det mange som møtte opp. Fortidsminneforeningen i Trondheim var særlig godt representert.

Elise Brandsvik Skeide og Anne Marte Gjørvad var to av arkitektstudentene som hadde møtt opp, og som var med og ledet demonstrasjonen. De trakk begge fram hvor feil det var å planlegge for et framtidig Trondheim med bil i tankene.

– Miljøpakken var ment å gjøre Elgeseter gate til et bedre sted å være. Riving av disse bygningene, virker mot sin hensikt, sier Skeide.

Skeide trakk særlig fram bygningenes solide byggestil og muligheten ombygging som sterke argumenter for å bevare bygget.

– Det er små endringer som trengs å gjøres for at bygget kan få mange ulike bruksområder. Et sterkt ønske hadde for eksempel vært om byggene kunne brukes av NTNU i sammenheng med samlingen av campus, sier Skeide.

Hun utdypet videre om hvorfor hun mener at bygget er så verdifullt.

– Disse bygningene er bygget i høy kvalitet. Ettersom lønningene har gått opp siden den tiden bygningene ble bygget vil det ikke lenger være økonomisk logisk å bygge slike jugendbygninger.

Spesiell plass i historien

Det var ikke kun studenter som hadde funnet sin vei til demonstrasjonen. Idar Støver er selv arkitekt og kommer fra aksjonsgruppa for bevaring av Jugendbygget Elgeseter gt . 30b. Han har tidligere jobbet med byplanlegging.

Han sammenligner kampen om Elgeseter gate 4, 6, og 30b, med kampen om å bevare trehusbebyggelsen på Bakklandet på 1970-tallet.

Foto: Torstein Olav Eriksen Engasjement: Det var flere oppmøtte og apeller for å bevagre jugendbygninger i Trondheim onsdag.

– Bygningene burde absolutt bevares og rehabiliteres. De har en stor historisk verdi, samtidig som det burde være en interesse av å gjenbruke bygninger istedenfor å alltid bygge nytt.

Det ble også holdt flere appeller til støtte for bevaring av bygningene.

Leder for fortidsminneforeningen, Samuel Billaud Feragen, snakket om hvilken spesiell plass jungenbygningene hadde i Trondheims historie, og hvor viktig det var å ta vare på denne historien. Feragen trakk også fram at det å bevare bygget ville være viktig i et miljøperspektiv.

Arkitektprofessor, August Schmidt, snakket også til forsamlingen. Han trakk fram hvordan en god arkitekt er en som har evnen til å mulighetene i det som allerede finnes. Om man gjorde dette hadde man også muligheten til å få en finere by å leve i.

Om Elgeseter gate 4, 6 og 30b skal rives avgjøres 26. mars. Fram til da håper Skeide og Gjørvad at det blir organisert flere demonstrasjoner. De er derimot usikre på hvor realistisk dette er med tanke på den situasjonen man er i angående koronafrykt.