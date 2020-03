NTNU med mindre strenge koronatiltak enn universiteter i Oslo og Bergen

Mens andre universiteter stenger undervisning, gjenåpner NTNU sin undervisning.

Kvelden tirsdag 10. mars kom Folkehelseinstituttet med anbefalinger om å avlyse arrangementer med mer enn 500 deltakere og å risikovurdere alle med mer enn 100. Etter den tid har flere universiteter avlyst forelesninger med mindre de kan gjennomføres digitalt. Der både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har avlyst alle forelesninger med 100 deltakere eller flere, har NTNU begrenset seg til forelesninger med 500 eller flere.

Ser på muligheten for digital undervisning

Onsdag 11. mars melder Khrono at både Oslomet og alle BI sine campuser stenger all undervisning fra torsdag 12. mars. Samme dag som Studvest melder at UiB ber alle medisinstudenter holde seg borte fra campus gjenåpner NTNU for studenter på Øya. Oslomet og BI skal sette i gang digital undervisning senest 23. mars.

Prorektor for Utdanning Berit Kjelstad ved NTNU sier på en tekstmelding til Under Dusken at universitetet vurderer kapasiteten for digital undervisning. Hun legger til at de oppdaterer fortløpende, og viser til Universitetsavisas sak om avvikling av eksamen.

Under Dusken har tidligere meldt at flere forelesninger med under 500 deltakere har blitt avlyst ved NTNU på et fakultetsnivå. Dette skiller seg dermed fra UiO og UiB, der dette har skjedd fra administrasjonens side.

Sit holder kantinene åpne

Studentskipnaden på Vestlandet, Sammen, har ifølge Studvest valgt å stenge buffeter, og gjøre en rekke tiltak for å minske smitterisikoen ved deres kantiner. Sit fortsetter vanlig kantinedrift, men vurderer tiltak fortløpende.

– Vi holder på å vurdere mange tiltak, men ønsker ikke akkurat nå å stenge kantiner. Vi øker heller renholdet, og skifter bestikk oftere. I tillegg vil vi vurdere å gjennomføre ytterligere tiltak i kantiner og treningssenter ettersom situasjonen utvikler seg, forteller kommunikasjonsdirektør for Sit, Halvard Danielsen til Under Dusken.

Samtidig velger Sit å stenge helsestasjonen, som foreløpig skal holde stengt fram til 1. april.