Treningssentrene stenger

Sit stenger alle sine treningssentre klokken 12 torsdag.

Sit melder i en pressemelding at de torsdag stenger alle sine treningssentre klokken 12:00.

I pressemeldingen skriver Sit at de har fått spørsmål om refusjon av treningsmedlemsskap, dette skal de ta en vurdering på.

Sit vurderer fortløpende hvor lenge det vil holde stengt.

NTNU avlyser nå all undervisning på campus, og skriver på Innsida at studenter ikke skal oppholde seg på campus.

Foreløpig skal Samfundet holde åpent med begrenset kapasitet i helgen, men flere arrangementer er avlyst. Samfundetleder Frida Jerve sier til Under Dusken at de foreløpig ikke har noen ny informasjon å komme med, men at de skal ta en ny vurdering på dette i løpet av dagen.

Redusert kapasitet

Det er også satt inn tiltak hos andre treningskjeder.

Onsdag ettermiddag gikk treningskjeden 3T ut med en melding på sine hjemmesider om at de reduserer kapasiteten på sine gruppetimer for å etterkomme kravene fra Folkehelseinstituttet. I tillegg til å følge de generelle anbefalingene for karantenetid for sine ansatte, har de økte renholdet på sentrene.

Torsdag morgen sier 3T til Adressa (for abonnenter) at de foreløpig opprettholder disse tiltakene, men at de tar en fortløpende vurdering på hva slags koronatiltak kjeden skal iverksette.

Treningsstudioet Zenit Yoga i Trondheim opplyser på sin facebook-side at de holder stengt fram til søndag som et føre-var-tiltak. Ifølge innlegget skyldtes steningen delvis at en blant alle studentene som tirsdag ble sendt hjem fra campus Øya på grunn av en usikker smittesituasjon, hadde trent hos dem kvelden i forveien.

I innlegget der de informerte om steningen, skriver de at de ønsker å være ekstra oppmerksomme, da flere av dem som trener hos dem regnes å være i risikogrupper.

Stenger torsdag

Torsdag morgen meldte Dagnes Nærinsliv at treningskjeden Sats velger å stenge alle sine treningssenter i Norge som et forebyggende tiltak for å begrense koronasmitte. Tiltaket trer i kraft 12:00 torsdag, og gjelder foreløpig for 14 dager. De opplyser til Dagens næringsliv at alle medlemsskap er satt på vent.

Treningskjeden Impulse melder på sine hjemmesider stenger også sine treningssentre klokken 12:00 torsdag.

Treningskjeden Fresh Fitness melder på sine hjemmesider at de også stenger sine treningssentre klokken 12:00 torsdag, de holder foreløpig stengt fram til 25. mars.