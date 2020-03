NTNU avlyser all undervisning på campus

Dette er gjeldende fra og med torsdag.

I en melding på Innsida informerer NTNU om at de avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning. Dette gjelder også alle kurs og konferanser som er planlagt i samme periode.

Dette tiltaket gjelder fra og med 12. mars, i første omgang til og med 20. mars.

Det meldes at NTNU går fullstendig over til digital undervisning, og dette skal skje så raskt det lar seg gjøre. Nærmere informasjon skal komme i løpet av dagen, både til studenter og ansatte.

Studenter skal ikke oppholde seg på campus

I innsidameldinga står det at studenter ikke skal oppholde seg på campus.

Ansatte oppfordres til å ta hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig. Alle ansatte over 65 skal i utgangspunktet benytte seg av hjemmekontor. Dersom de ikke kan jobbe hjemmefra må dette vurderes sammen med fastlegen.

Det opplyses om at alle som kommer fra utlandet, skal ha to ukers hjemmekarantene. Alle tjenestereiser er avlyst.

I tillegg fraråder NTNU sterkt alle private reiser med kollektivtransport, både for studenter og ansatte.

Eksamenskontoret tar ikke imot besøk

Grunnet smittefare holder også Eksamenskontoret stengt for besøk inntil videre. Alle henvendelser må tas på telefon 73 59 66 00 eller e-post eksamen@adm.ntnu.no, opplyses det om på Innsida.

Veiledning skal gjøres digitalt.

Studenter med kompetanse innenfor helse må stille seg disponibel

Til tross for at all praksis avbrytes, kan studenter fremdeles møte opp på jobb på sykehus og i kommunalhelsetjenesten. Det viktigste er at hver enkelt forholder seg til beskjeder fra arbeidsgiver.

Alle studenter innen medisin- og helsefag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre, står det på Innsida. Det er forventet at helsetjenesten kommer til å trenge ressurser, og NTNU ber sine studenter med kompetanse om å stille seg disponibel. De praktiske og økonomiske konsekvensene av dette blir håndtert fortløpende. Det kommer mer informasjon rundt dette.

Flere skoler sender hjem studenter og ansatte

Universitetet i Bergen sendte torsdag formiddag hjem sine ca 18 000 studenter. Dette forteller universitetet i en pressemdling. All fysisk undervisning avlyses med umiddelbar virkning, og skal i første omgang gjelde frem til påske. Samtidig jobbes det fortløpende med å forberede seg på å gjennomføre kun digitale eksamener.

I Oslo medlte Universitas i går, onsdag, om at Universitetet i Oslo, Høyskolen Kristiania, Handelshøyskolen BI og Oslomet skal legge til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt. Arrangementer og foreleninger med fysisk oppmøte er avlyst.

Dronning Mauds Minne Høgskole meldte onsdag kveld at de også avlyser all fysisk undervisning, etter at ledergruppa tok råd fra ledelsens egen pandemigruppe. De vil oppdatere sine studenter og ansatte via mail, Itslearning, og denne informasjonssiden. Ledelsen og pandemigruppen vil i løpet av dagen vurdere tiltak med tanke på undervisning, eksamen og praksis.

