Sit stenger alle kantiner, treningssentre og studenthus

For å redusere korona-smitte stenger Sit i dag flere av sine offentlige tilbud.

Fra og med torsdag stenger Sit alle treningssentre, kantiner og studenthus for å redusere koronasmitten.

– Alle treningssentre stenger klokken 12.00, mens kantiner og kaffebarer stenger klokken 15.00, skriver Kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen i Sit i en pressemelding.

– Tiltak i den nasjonale dugnaden

Videre skriver han at kursvirksomheten reduseres, og studenthus og andre sosiale møteplasser for studenter også stenger i dag. Psykososial helsetjeneste, barnehager og studentboliger holdes fortsatt åpent.

Når tjenestene åpner igjen vurderes forløpende.

– Vi beklager de konsekvenser stengingen får for våre studenter, men dette er et tiltak i den nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitten, sier administrerende direktør Audhild Kvam i Sit.

Tidligere meldte Universitetsavisa at Sits helsestasjon på Gløshaugen har vært stengt fordi det var opp mot 100 personer ved senteret hver kveld, og at studenter var tett samlet i lokalet.

Studenthus stenges

I pressemeldingen opplyses det om at følgende studenthus stenges i dag: Loftet, Huset, Banken, aktivitetsrommet på Nedre Berg, Lerkendal, og Magoto.

Danielsen oppfordrer også om at kjellerene på Moholt stenges.

Linjeforeningen Abakus kjeller LaBamba holder stengt, og har utsatt og avlyst alle sine arrangementer frem til påske.

– Vi satt i hastemøte på tirsdag hvor vi bestemte for å stenge. For oss er folks helse viktigere prioritet enn å holde åpent, sier Abakus avtroppende kjellersjef Filip Johansen.

NTNU avlyste i torsdag all fysisk undervisning, og ber i en melding på Innsida om at studenter ikke oppholder seg på campus.