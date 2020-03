Stenger Sukkerhuset

Styret følger fortløpende med på situasjonen.

«Styret i Sukkerhuset kan informere at vi har vedtatt å følge NTNUs retningslinjer vedrørende koronaviruset og holder huset stengt inntil videre».

Dette skrev styret i en pressemelding til Under Dusken onsdag kveld. Videre forteller de at dette gjøres av solidaritet for å beskytte risikogrupper.

– Foreløpig gjelder stenging av huset all aktivitet de neste to ukene, det vil videre gjøres en løpende vurdering av situasjonen. Styret har tatt en vurdering basert på råd fra NTNU og FHI og vi mener det er viktig at alle nå tar et samfunnsansvar for å unngå spredning av COVID-19, forteller leder Odin Håkonsen torsdag formiddag.

NTNU valgte å stanse all fysisk undervisning torsdag formiddag, og skriver på Innsida at studenter ikke skal oppholde seg på campus.

Samfundet begrenser kapasiteten

Styret ved Studentersamfundet besluttet onsdag å holde huset åpent i helgen, men begrenser kapasiteten til 500 personer. Alle arrangementer, blant annet den tradisjonsrike visningen av Rocky Horror Picture Show, utsettes.

Etter at den sentrale beredskapsledelsen på NTNU valgte å avlyse alt av fysisk, timeplanfestet undervisning vil Samfundetstyret ta en ny vurdering i samråd med Finansstyret. Foreløpig kan ikke leder ved Studentersamfundet Frida Jerve komme med ny informasjon, men de vil komme til en avgjørelse i løpet av dagen.

VT stenger kontor

Også Velferdstingets møte 31.03.20 er avlyst på grunn av dagens situasjon med koronaviruset, formidler Organisatorisk Rådgiver Margrethe S. Baustad ved Velferdstinget over mail.

Velferdstingets kontor på Gamle Kjemi vil også holde stengt ut neste uke, de vil deretter gjøre en vurdering på bakgrunn av utviklingen i situasjonen.

Også Sit har torsdag formiddag besluttet å stenge alle treningssentre, kantiner og studenthus.