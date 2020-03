Dette er kommunens korona-tiltak

Det er det siste døgnet bekreftet ett nytt tilfelle av korona i Trondheim, opplyser kommunen i en pressekonferanse. De mener de er rustet for å håndtere smittesituasjonen.

Her er NTNUs korona-tiltak.

En mann i 40-årene har fått påvist korona-virus i Trondheim. Han kom hjem fra reise i nord-Italia i helga, og ble testet mandag. Dette sier smittevernoverlege Eli Sagvik på Trondheim kommunes pressekonferanse klokken 13:00 fra Trondheim Rådhus, som UD fulgte gjennom Nidaros.

Mannen er nå hjemme i karantene med milde symptomer. Hans familie holder seg også hjemme i påvente av prøveresultater. Kommunen kartlegger nå hvem som kan ha blitt utsatt for smitte siden, slik at de kan administrere de nødvendige testene.

– 20 testet i går

Kommuneoverlege Tove Røsstad melder om stor pågang ved byens legevakter, og mange telefoner fra bekymrede. Hun opplyser om at korona-prøver vil tas i regi av legevaktene. Det vil også kunne bli tatt prøver av folk hjemme, dersom det finnes nødvendig. I går ble det administrert 20 tester for korona i kommunen.

Førsteamanuensis Svein Arne Nordbø ved Institutt for klinisk og molekylær medisin sier at St. Olavs har rikelig med reagenser for å utføre tester. Han mener de har god beredskap for å håndtere utbruddet.

Mener kommunen er godt forberedt

Korona er et luftveisvirus, som i likhet med influensa går fra person til person gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Det er samtidig mer smittsomt enn influensa. På spørsmål fra salen om hva bekymrede kunne gjøre, ble det opplyst at det aller viktigste var å vaske hendene godt, samt holde seg unna sannsynlige smittekilde og å holde seg hjemme dersom man er syk.

Kommunedirektør Morten Wolden sier at kommunen har jobbet lenge med korona-tiltak. Det ble sendt ut info til fastleger i midten av januar, og et samarbeid med St. Olavs opprettet i slutten av samme måned. Han mener også at kommunen er godt rustet for dette, og sier at beredskapen er høynet, men at det ikke er satt inn krisestab enda.

Kommunen har opprettet en egen pressevakttelefon for å spre informasjon, og for å ta presset av smitteverntjenestens kanaler. Wolden sier at man må unngå krisemaksimering, men at de tar situasjonen på alvor. I kommunens pendemi-planer er høyeste estimat at opptil 25 prosent av kommunens befolkning kan bli smittet, men Wolden mener at dette ikke er sannsynlig.



