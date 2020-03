Chemikalen 2020: Pust er en strålende musikal om å redde Høyskoleparken.

Høiskolens Chemikerforening setter opp musikalen Chemikalen for 15. år på rad, denne gangen med tittelen Pust. Musikalen handler om chemikeren Hilde og hennes venninne som får vite at Høyskoleparken skal rives og erstattes med bygg for Dragvollstudenter. For å stoppe dette lager de gruppen «Folkeaksjonen nei til bygging i Høyskoleparken» , eller FNB, hvor de får med seg flere studenter for å gå imot rektor Gunnvald Bodum og samlokaliseringsansvarlig Beatrice. Med i FNB har vi en kristen sørlending, en militæropphengt nordlending og en eksentrisk student fra linjeforeningen EMIL. Chemikalsjef Martine Lien beskriver årets musikal som en High School Park Musical.

Åpningsnummeret til musikalen er en sang kalt «God Morgen Gløshaugen» og er akkompagnert til den kjente musikallåta «Good Morning Baltimore» fra Hairspray. Dette er en sjarmerende og sterk start på hva som utfolder seg til en veldig god oppsetning. Det er et veldig godt valg av musikk for årets Chemikal, med alt fra «Bad Guy» og «7 Rings», til gamle norske klassikere som «Arne går mot døra» og «Karius og Baktus». Bandet gjør en god jobb med det musikalske, og spiller i tillegg en variert blanding av sanger mellom numrene.

Det er veldig mange gode numre i musikalen, men ekstra sterke er kanskje numrene «Trang Plass» og «Hypnose» . “Trang Plass” er en sang om hvordan lesesalene på Gløshaugen allerede er for trange og at det ikke er plass til Dragvoll også, mens i «Hypnose» henter Beatrice inn en venn for å hypnotisere rektor Bodum og får ham til å fri til henne og slutte i jobben sin. Også nummeret «Trip», en sang om marijuana fra den eksentriske Sohl, skiller seg ekstra ut. Denne sangen er basert på «Bad Guy» og Chemikalen tar virkelig en vending man ikke forventet, men som fungerer utrolig bra på scenen.

Skuespillerene i Chemikalen gjør alle en god jobb på scenen gjennom hele musikalen. Det er høyt nivå både på sang og skuespill, og rollene blir troverdige innenfor sine stereotypier. Spesielt morsomme er de to skuespillerne i rollene som alvene i Høyskoleparken og latteren sitter løst i publikum hver gang de er på scenen. Disse to alvene er som tatt ut fra barne-tv, og er et friskt pust mellom numrene om studentene.

Alt i alt er Chemikalen 2020: Pust en strålende musikal, med høyt nivå på både sang, dans og skuespill. De fleste stereotypene vi blir presentert for er godt gjennomført, det eneste er at hatet mot Dragvoll til tider kanskje ble litt vel ekstremt. Det er flere vitser om Dragvoll og dragvollinger som er morsomme, men det er noen ganger disse går litt for langt. Ellers var dette en flott oppsetning om det å være student på Gløshaugen.