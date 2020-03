Studentersamfundet stenger

Samfundet melder om at de stenger på grunn av smittefare fram til påske.

I går, onsdag, meldte Studentersamfundet at de ville begrense kapasiteten til 500 personer og avlyse samtlige arrangermenter, men likevel holde åpent til helgen. I dag kom beskjeden om at Samfundet vil stenge dørene helt for å unngå smitte. I en mail til alle medlemmer står følgende:

«Vi stenger Studentersamfundet i Trondhjem med umiddelbar virkning på grunn av korona-viruset. Huset vil være stengt fra i dag og til og med utgangen av påskeferien. Vi følger situasjonen løpende og oppdaterer dere hvis noe skulle endre seg. Vi er med på dugnaden for å begrense smitten og håper at alle våre medlemmer gjør det samme. Ta vare på hverandre og forhåpentligvis sees vi om ikke så alt for lenge.»

Les også: Medisin- og helsefagstudenter kan bli kalt inn til tjeneste

Ikke kun et problem for Samfundet

Til Under Dusken forteller leder av Studentersamfundet Frida Jerve at styret og Finansstyret skal møtes og vurdere situasjonen så ofte de føler nødvendig.

– Dette er ikke kun et problem for Samfundet, men for hele storsamfunnet, og da må vi gjøre vår del. Vi skal følge med på hva Folkehelseinstituttet informerer om videre.

Videre forteller hun at konsekvensene for Huset, samt hele samfunnet, vil være store også etter at smittefaren er over, men at nå er det viktig å begrense smittefaren.

Beskjeden kom etter at helseminister Bent Høie fortalte i en nasjonal pressekonferanse at alle offentlige kulturinstitusjoner og de fleste serveringssteder skal stenges. NTNU og Sit stengte campus, kantiner og treningsentere tidligere i dag.

Dette er første gang Samfundet stenger i fredstid, med unntak av en ombyggingsperiode på ti måneder i 1963-64.

Les også: Kommunens koronatiltak