Se vinnerne av Samfundets idékonkurranse til ny lysekrone!

Onsdag presenterte Samfundet vinneren av idékonkurransen for ny lysekrone i Rundhallen. Det ble utdelt en første-, andre-, og tredjeplass som alle fortsatt er mulige realiseringer av lysekronen.

Studentersamfundet inviterte i vinter til en idékonkurranse for ny lysekrone i Rundhallen. Konkurransen var åpen for alle studenter og nyutdannede, både innenlands og utenlands, men alle deltakere måtte være under 35 år og være maksimalt fem år etter endt studie.

Det er enda ikke bestemt hvilken av de tre vinnerbidragene som vil ende opp som en ferdig lysekrone, men alle tre ideene vil tas med til videre vurdering. Dersom en av ideene tas med til produksjon vil skaperne få muligheten til å bli med på prosessen av den endelige utformingen av Rundhallens nye lysekrone.

Juryens favoritter

De tre ideene som blir tatt med videre er som følger:

Foto: Studentersamfundet i Trondhjem «Hjertet av Rundhallen»

Førsteplass: «Hjertet av Rundhallen»

Juryens begrunnelse: “Forslaget inneholder både gode proporsjoner, fine linjer og en materialitet vi synes rimer godt med Rundhallens arkitektur. Lysekronen fyller rommet godt, uten å virke tung eller prangende, og har en form som er både klassisk, dynamisk og akkurat passe høytidsstemt.”









Foto: Studentersamfundet i Trondhjem «Kanvas»

Andreplass: «Kanvas»

“Et design som ved reduksjon og minimale virkemidler fremstår elegant og ryddig. Vi setter pris på at man her forsøker å tilføre et samlende element til en Rundhall som opp gjennom årene har fått et ujevn og sprikende uttrykk.”









Foto: Studentersamfundet i Trondhjem «Lyspuktet»

Tredjeplass: «Lyspunktet»

“Med geometrisk entusiasme, gode tanker rundt gjenbruk og et snev sci-fi er Lyspunktet et bra bud på et radikalt design med sterk identitet. Ønsket om å redefinere selve bruken av hallen via lysekronens form er en målsetning det står respekt av.”









Av studenter, for studenter

Leder for Profilgruppa, Sara Aspaas Friling, sier at det var viktig for dem at konkurransen skulle være tilgjengelig for alle, da det var svært ønskelig å få en lysekrone laget av studenter. Hun er imponert over kvaliteten på bidragene og synes det er hyggelig at folk har lagt mye innsats inn i prosjektene.

– Det har vært veldig mange gode og varierte forslag. Mange var nytenkende og ville redefinere Rundhallen som lokale, mens andre hadde mer klassiske stiler, sier Friling.

En uheldig lysekrone

Motivasjonen til konkurransen kommer som følge av et lite uhell med den nåværende lysekronen, forteller Friling.

– For noen år siden, i forkant av en helt vanlig åpning, skjedde et lite uhell med lysekronen som gjorde at den ble litt ødelagt. Vakthavende klarte kjapt å finne en løsning på problemet, men dette var bare ment å være en midlertidig løsning. Nå har denne midlertidige løsningen vart i noen år, så nå var det på tide å erstatte den.

