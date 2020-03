Kjellerne på Moholt stenger for å hindre smitte

Kjellerne på Moholt avlyser arrangementer og velger å holde stengt for å begrense spredningen av koronaviruset.

Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund har lagt ut en oppdatering på sin nettside om at de stenger alle kantiner, treningssenter og studenthus . Sit skriver også at de ber om at alle foreninger som holder til i kjellerne på Moholt om å stenge.

Enighet blant linjeforeningene

Under Dusken har foreløpig fått vite at Abakus, Realfagskjelleren (med linjeforeningene Online, Volvox & Alkymisten, Delta og Spanskrøret), Janus, Nabla, Dragvollkjelleren, og kjelleren til NTNUIs dykkerklubb har valgt å stenge.

– I lys av situasjonen har vi valgt å avlyse alle kommende arrangementer, inkludert på Kjelleren. Dette ser vi på som det eneste riktige å gjøre, og dette er det enighet om i Janus, sier kjellersjef Helle Villmones Haug i linjeforeningen Janus.

Følger offisielle råd

Flere av foreningene har valgt å følge rådene gitt av Folkehelseinstituttet, NTNU og Sit. De fleste har også valgt å avlyse arrangementer som ikke er tilknyttet kjellerne.

– Realagskjelleren har fulgt utviklingen av situasjonen i løpet av den siste uka, og har fulgt retningslinjer gitt fra både NTNU og Sit om å avlyse alle kommende arrangementer fram til påske, sier kjellersjef Pål-Anders Skari ved Realfagsjelleren.

Håper på rask gjenåpning

Simon Sætre Borchgrevink, leder for Dragvollkjelleren, håper at tiltakene som har blitt innført har sin ønskede effekt, og at man så raskt som mulig kan ha kjelleren i drift igjen.

– Dette kommer ikke til å bli arrangert noen arrangementer på kjelleren fram til andre beskjeder kommer fra Sit og NTNU, og til linjeforeningene føler at de kan gjennomføre arrangementer som er trygge for studentene sine. Arrangementene som ikke blir holdt nå, vil alltid kunne holdes senere og Dragvollkjelleren går jo ingen steder, avslutter Borchgrevink.

