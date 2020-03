Ikke vurder å reise hjem fordi det kan bli kjedelig

NTNU stenger, og mange studenter vurderer å dra hjem. Det bør de la være.

Det virker som om en del studenter vurderer å reise hjem nå som studiestedene stenges. Jeg har fått alt for mange snaps i dag av folk med kofferter og hørt om andre som ikke vil være her nå når NTNU uansett har stengt. I dagens pressekonferanse kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med en klar oppfordring om å unngå enhver form for fritidsreiser, også innad i Norge. Jeg er usikker på om alle har fått med seg at en hjemreise også vil regnes som en fritidsreise. Reiseaktivitet i Norge skal nå kun være helt nødvendige jobbreiser. Det burde være åpenbart at dersom tusenvis av studenter de neste dagene skal valfarte hjem gjennom knutepunkter som flyplasser og togstasjoner vil dette føre til en større spredning av smitte.

Bil er soleklart et bedre alternativ, men om du skal til Oslo-området burde du tenke på at det nå er langt større smitteutbredelse der enn i Trondheim. Om du reiser opp igjen hit om en stund vil du kunne ta med deg smitte hit. Bor du alene og sliter med å håndtere ensomhet eller har andre psykiske/fysiske grunner til å gjøre en egenvurdering på om du burde reise eller ikke, er det selvfølgelig en annen sak. Alle som vurderer å reise hjem fordi det ellers kan bli litt «kjedelig» bør nå lytte til anbefalingene vi har fått.

Vi er på et vippepunkt nå, og å følge myndighetenes instruksjoner er det minste vi kan gjøre. Hybelen din er kanskje ikke verdens feteste sted, men det er bedre å sitte der med pensum og Netflix enn å sitte hjemme og ha bidratt til å øke smittespredningen. Det er heller ikke forbud mot å gå eller å løpe seg en tur. Og dropp hamstring. Det er unødvendig og skaper bare frykt.

