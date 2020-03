Hvordan skiller vi mellom hysteri og opplysning?

Som dere kanskje har fått med dere, så er det en liten greie som dominerer nyhetsbildet akkurat nå. Men overreagerer folk, eller handler vi akkurat som forventet etter å ha lest utallige korona-overskrifter?

Folkeopplysning er selve grunnlaget til mange mediehus overalt i verden, og det er viktig å understreke at ‘ja, selvfølgelig må man fortelle folket hva som skjer,’ men det er vanskelig å forutse hva folk gjør med denne informasjonen. Hvis det er noe historien kan fortelle oss, så er det en panisk folkemengde kan være utfordrende å roe ned. Likevel får vi daglige liveoppdateringer fra VG hvert femte minutt og titallsvis av push-varsler om viruset fra alle mulige mediekanaler. Mediene har et ansvar for å ikke skape en nasjonal angstfølelse, men det har vi også som enkeltpersoner. Alle innlegg trengs ikke deles, og det beste er å følge smitterådene og sitte stille i båten.

Norge er mildt sagt ikke vant med å oppleve situasjoner som dette. Men det betyr ikke at vi er nødt til å miste oss selv i hysteri, panikk og andre unødvendige handlinger. Det er nok problemer å ta av i verden, så vi må passe på at vi ikke låser oss helt fast og får fullstendig tunnelsyn. Jeg tør å komme med den radikale påstanden om at dette verken er ragnarok eller dommedag, så selv i disse tider så må vi ikke glemme hva som foregår andre steder. Verden stopper ikke opp selv om man er mer hjemme og innendørs.

Evnen til å tenke kritisk er dessverre ikke en gave som alle har fått, og det sier jeg i aller beste mening. For det betyr at de som gjør har det kan sette et godt eksempel for andre. Vi befinner oss i en tid hvor ikke alle er oppvokst med det samme kritiske synet til internett og informasjon man finner der, for det er lett å bli overveldet av alle de ulike påstandene rundt korona. Det er derfor det blir problem når det eneste vi ser er oppdateringer på dødsfall, hvem som er smitta og hvilke fasiliteter i samfunnet som stenger ned.

Det er ikke rart folk hamstrer mat når alt de har hørt siste ukene er at det er et farlig virus som er på vei innover landet og at vi må være forsiktige. Men hva skal man gjøre? Vel, ikke drikk antibac, forsyn deg med en pakke kjøttdeig, ikke ti, og hold deg i karantene hvis du har fått beskjed om det så tror jeg det meste skal ordne seg til slutt.

