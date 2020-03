Økning i nett-trafikken overbelaster NTNUs IKT-tjenester

Ved innlogging på NTNUs VPN-tjeneste får man beskjed om å kun benytte seg av den dersom man må.

– På grunn av hjemmekontorsituasjonen vi har nå oppfordrer NTNU nå alle til å kun bruke VPN dersom det er nødvendig. I tillegg må man logge seg ut når man er ferdig, sier NTNUs pressekontakt Anne Katharine Dahl.

Foto: Skjermdump Advarsel: Dette er beskjeden man får når man kobler seg til VPN-tjenesten som brukes av NTNU-studentene.

Situasjonen skyldes en overbelastning på nettet. Tidligere har NTNU gått ut via Innsida og avlyst all undervisning og bedt studentene holde seg hjemme fra campus. Forelesninger skal bli forsøkt gjennomført digitalt hvis det lar seg gjøre.

For å sikre at alle som trenger VPN-tilkobling er det altså viktig at man ikke bruker Cisco for noe annet enn nødvendig arbeid.

Sit har også skrenket inn sine tjenester, blant annet ved å stenge treningssentre og kantiner.

Saken oppdateres.