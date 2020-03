Du kan fortsatt bestille mat på døra

Tjenestene som leverer mat på døren jobber med å opprettholde normal drift.

For dem som ikke velger å hamstre, men likevel havner i karantene, finnes det mange alternative måter å få levert mat på døren. Foodora og Wolt jobber med å opprettholde normal drift, mens Menys hjemleveringstjeneste utvider bemanningen for å møte den høye etterspørselen.

Restaurantmiddag på døren er fortsatt mulig

Både Wolt of Foodora skriver til Under Dusken at de jobber for å opprettholde en normal drift framover, og begge tjenestene har merket et økt antall bestillinger.

– Vi merker en noe større etterspørsel, men dette er også vanlig i mars, skriver daglig leder Elisabeth Stenersen i Wolt.

Hun kan ikke bekrefte at dette har noen sammenheng med koronaviruset.

Markedsføringssjef Lise Aarstrand i Foodora skriver at også de har merket et økt antall bestillinger i alle byene i leverer i.

Kan levere selv om restaurant må stenge for gjester

Onsdag kom Helsedirektoratets retningslinjer for serveringsbransjen: Kun kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, får holde åpent.

Stenersen fra Wolt sier at de er tett på restaurantpartnerne sine, og følger deres utvikling tett.

– Vi ber alle forholde seg til retningslinjer fra myndigheter og FHI. Vi holder åpent så lenge det er forsvarlig og i tråd med disse retningslinjene. Restauranter kan fortsatt levere gjennom oss selv om de ikke har fysisk åpent for gjester i restauranten, sier hun.

Foodora forteller at de også prioriterer koronasmittefaren høyt, og at de vurderer tiltak fortløpende:

– Det er viktig for oss å jobbe tett med restaurantene, slik at de kan få ut maten sin på en trygg og god måte. Vi ønsker å hjelpe restaurantene slik at de unngår å stenge helt, skriver Aastrand.

Skal ikke røre posehåndtak

Begge leverandørene følger også opp budene sine. Wolt skriver at de sender løpende informasjon og retningslinjer i henhold til FHI og myndigheter til sine bud, og Foodora skriver at de forsterker alle rutiner i alle ledd.

– Hverken restauranten eller syklisten skal røre toppen av posene på noe tidspunkt. Håndvask og bruk av antibac er skjerpet inn, og vi er tydelige på rutiner rundt kontakt med syke mennesker og reise, samt at terskelen for å holde seg hjemme er svært lav, skriver Aarstrand fra Foodora.

De jobber også aktivt for å sørge for at både restaurantene og budene deres er bevisst på alle detaljer rundt dette.

Dagligvarer på døren må planlegges i god tid

Matbutikken Meny tilbyr hjemlevering av varer, og har også merket en økt pågang de siste dagene.

Martin Karlsen fra kundeservice for hjemlevering hos Meny forteller at de har merket en eksplosiv økning i antall bestillinger.

– Vi har utvidet bemanningen noe, men registrerer at det fortsatt blir fullt. I Trondheim er det fullt hver dag fram til onsdag 18. mars, sier han.

Videre sier Karlsen at regjeringens retningslinjer angående serveringssteder ikke påvirker utvalget Meny tilbyr.

– Vi har ingen restriksjoner på ferskvarer, så vi kan fremdeles selge dette. Det har heller ikke kommet noe info om at det skal fjernes. Vi tilbyr det samme som vi selger i butikk, men unntak av mat fra varmdiskene.

Budene til Meny blir også ivaretatt og utstyrt med anti-bac og våtservietter, uansett hvem de leverer til.

– Det er også mulig for sjåføren å signere at pakken er levert, dersom kunden ikke ønsker å gjøre dette personlig, forteller Karlsen.