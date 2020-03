Stille på campus

Torsdag stengte NTNU dørene og nå framstår Gløshaugen og Dragvoll som spøkelsescampus, men helt tomt er det ikke.

Foto: Erlend Gylver Avlyst: Beskjeder som dette var å finne overalt på Gløshaugen fredag.

stenger campus på grunn av koronavirus virker å ha blitt hørt. En vanlig fredag formiddag ville det normalt sett yret av liv på både Dragvoll og Gløshaugen, men denne fredagen er ikke som alle andre. A4-ark med beskjeder om å holde seg hjemme og helsemyndighetenes råd for god hygiene henger rundt på dører og vinduer. Rundt om på campus er det knapt et menneske og se.

Kiosk-overraskelse

Til tross for flerfoldige beskjeder om å holde seg hjemme er det ikke helt tomt. Bak lukkede dører kan en ennå høre stemmer, mens lave fotrinn avslører at noen studenter eller ansatte fortsatt lusker rundt i gangene.

Den største overraskelsen er likevel at Sit fortsatt holder storkioskene Rapido åpne denne fredagen, både på Dragvoll og Gløshaugen. Stor trafikk er det likevel ikke. På Gløshaugen har det kun vært 67 personer innom, mens på Dragvoll er det enda mindre pågang.

Viyan Sharifi jobber i kiosken på Dragvoll. Hun forteller at fikk beskjed om å gå på jobb som normalt, og legger til at det for det meste bare har vært ansatte innom. Selv om kiosken har åpent denne dagen, tror Sharifi at det vil stenge til uka.

– Det virker ikke som om ledelsen helt har fått med seg hvilke beskjeder de skal forholde seg til, forteller hun.

Noe forvirring rundt hvor stengt campus er virker det å være. På enkelte ytterdører på Dragvoll henger det eksempelvis lapper hvor det står at man må låses inn, selv om det på Innsida opplyses om at man kommer seg inn med adgangskort. Enkelte ytterdører på Gløshaugen trengte man heller ikke adgangskort engang for å komme seg inn, fikk undertegnede erfare.

Foto: Erlend Gylver Fremdeles på jobb: Viyan Sharifi i kiosken Rapido på Dragvoll forteller at det knapt har vært studenter innom.

Foto: Erlend Gylver Stille som i grava: Ikke en gang Vilfred Vaskerobot var å se i gangene på Dragvoll.

Foto: Erlend Gylver Folketomt: God sporsnø fredag kunne avsløre at svært få har gått inn på Dragvoll.

Foto: Erlend Gylver Ingen å se: Stripa på Gløshaugen pleier å være episenteret av travle studenter, men nå er det tomt

Foto: Erlend Gylver Hvor strengt? Til tross for beskjeder som dette var det flere steder man kunne komme seg inn uten adgangskort på campus fredag.

Foto: Erlend Gylver Klar oppfordring: Lapper hengt opp på Dragvoll av den litt mer aktivistiske sorten.

Foto: Erlend Gylver Dratt hjem: Etter at campus ble stengt torsdag, må studenter belage seg på å jobbe med oppgaver hjemmefra.

Foto: Erlend Gylver Ingen fredagsrush: Godt om plassen på bussholdeplassen ved Dragvoll.

Foto: Erlend Gylver Stengt: Det ellers så travle Realfagsbygget fredag formiddag.